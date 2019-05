Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed610924-8a34-4657-8cb9-601aff5f9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","timestamp":"2019. május. 30. 08:30","title":"Marabu FékNyúz: Ki hova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","shortLead":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","id":"20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970530c6-d879-42bb-ac6b-d2ed78096ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","timestamp":"2019. május. 30. 09:58","title":"Gyorsan fogy a konvektorcsere-programra szánt pénz, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","shortLead":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","id":"20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb25563-f946-436f-8002-ca85c22e7794","keywords":null,"link":"/elet/20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","timestamp":"2019. május. 29. 08:16","title":"Ötvenezer tanár tüntetett Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df","c_author":"","category":"elet","description":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","shortLead":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","id":"20190529_Debrecenben_tornado_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a192204f-6f7d-4b69-8a97-bc7ba93f855d","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Debrecenben_tornado_volt","timestamp":"2019. május. 29. 20:49","title":"Debrecenben tornádó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá kellett jönnie, hogy az ordas eszmék a szemünk előtt támadnak újra, ugyanazokkal a módszerekkel. Az Auschwitzot túlélő aktivista legújabb jelszava: nem kell szeretni egymást, de ne gyűlöljük a másikat. ","shortLead":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá...","id":"20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aff5297-0abc-496e-b18f-2a8c1be80b66","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","timestamp":"2019. május. 28. 20:00","title":"„Egy dolog történt velem egész életemben: visszajöttem Auschwitzból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017e254-a8b3-4989-bc81-f2bf7f4ecf6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök bizakodva érkezett az EU-csúcsra, és azt fejtegette, hogy hogyan lehet küzdeni a populisták ellen. ","shortLead":"A francia elnök bizakodva érkezett az EU-csúcsra, és azt fejtegette, hogy hogyan lehet küzdeni a populisták ellen. ","id":"20190528_Macron_Uj_korszak_kezdodik_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8017e254-a8b3-4989-bc81-f2bf7f4ecf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb215c4-8e69-417e-8558-abaf5bedb54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_Uj_korszak_kezdodik_Europaban","timestamp":"2019. május. 28. 16:20","title":"Macron: Új korszak kezdődik Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]