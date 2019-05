Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást elengedi. Nézzük a fontosabb részleteket.\r

","shortLead":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három...","id":"takarekcsoport_20190530_babavaro_hitel_csaladtamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a7b55-d7c3-4237-9561-dc754db9b803","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190530_babavaro_hitel_csaladtamogatas","timestamp":"2019. május. 30. 17:30","title":"Amit tudni akart a babaváró hitelről, de nem merte megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be a honlapján a klub.","shortLead":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be...","id":"20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34f49-9ad9-4cc6-a67f-fb84b9c1299b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","timestamp":"2019. május. 30. 20:59","title":"Eladták az MTK focicsapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e67f74-92cb-4e6a-b4ca-8d4d3426fcea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parlament közelében történt szerdai hajószerencsétlenség miatt a Vodafone is kiveszi a részét a segítségnyújtásból. ","shortLead":"A Parlament közelében történt szerdai hajószerencsétlenség miatt a Vodafone is kiveszi a részét a segítségnyújtásból. ","id":"20190530_duna_hajobaleset_hableany_roaming_dij_vodafone_magyarorszag_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e67f74-92cb-4e6a-b4ca-8d4d3426fcea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3306164a-c4c2-4d3c-b1f0-9914f942bcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_duna_hajobaleset_hableany_roaming_dij_vodafone_magyarorszag_del_korea","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"Nem számlázza ki a dél-koreai roaming-díjakat a Vodafone a dunai hajóbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte forintra ugyanakkora nyeresége volt a Duna Aszfaltnak, mint egy évvel ezelőtt. ","shortLead":"Szinte forintra ugyanakkora nyeresége volt a Duna Aszfaltnak, mint egy évvel ezelőtt. ","id":"20190531_duna_aszfalt_2018_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f878fd75-910c-4c45-b4e3-79c24e373052","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_duna_aszfalt_2018_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 10:36","title":"Ahogy Simicska, úgy utódja sem panaszkodhat az állami pénzesőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","id":"20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c6930-6a0e-479c-98a4-f3ad2132da16","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 31. 14:21","title":"Díszpolgár lett Alföldi Róbert a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3523243f-f3ff-4319-98e6-6d1994a82128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínre egy vízi daru érkezett.","shortLead":"A helyszínre egy vízi daru érkezett.","id":"20190530_Meg_nem_tudni_mikor_kezdodik_az_elsullyedt_hajo_roncsainak_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3523243f-f3ff-4319-98e6-6d1994a82128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e4ffe8-91d2-486f-bb27-ebb754b8fc5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meg_nem_tudni_mikor_kezdodik_az_elsullyedt_hajo_roncsainak_kiemelese","timestamp":"2019. május. 30. 09:37","title":"Vízi darut vittek a Margit hídhoz, hogy kiemelje a roncsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még az is kiderülhet, hogy érdemes szakemberhez fordulni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még...","id":"20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dc3b9-8dbe-426b-9ca7-a6ad6d3ae068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","timestamp":"2019. május. 30. 10:03","title":"Stresszesnek érzi magát? Nemsokára akár otthon mérheti meg, mennyire az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","shortLead":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","id":"20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cff8f3d-1912-41de-91e5-6e6d77a809d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2019. május. 31. 10:43","title":"Gomperz: Ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]