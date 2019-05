Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. ","shortLead":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. ","id":"20190530_Sotet_volt_es_mindenki_kiabalt__tulelok_nyilakoztak_a_dunai_hajobalesetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e769ab7-1ac1-4658-88c3-76c0c774a354","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Sotet_volt_es_mindenki_kiabalt__tulelok_nyilakoztak_a_dunai_hajobalesetrol","timestamp":"2019. május. 30. 19:48","title":"\"Sötét volt és mindenki kiabált\": túlélők nyilakoztak a dunai hajóbalesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara szerint.","shortLead":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara...","id":"20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a4a061-2589-4647-8068-4d1892bfa7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","timestamp":"2019. május. 29. 20:27","title":"Kimondta az orvosi kamara: nem biztosítható a biztonságos betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e25cb02-73f1-4ef8-9773-8622adb9e149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges fényezés ez esetben olyan drága, hogy annak árából akár egy komplett autó kijönne.","shortLead":"A különleges fényezés ez esetben olyan drága, hogy annak árából akár egy komplett autó kijönne.","id":"20190531_7_millio_forint_csak_a_fenyezese_ennek_a_kis_bmwnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e25cb02-73f1-4ef8-9773-8622adb9e149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b5af02-6fa4-404a-8db9-1dfb742666ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_7_millio_forint_csak_a_fenyezese_ennek_a_kis_bmwnek","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"7 millió forint csak a fényezése ennek a kis BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai hajóbalesetet követően. ","shortLead":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84ebfa-20cf-42fa-b750-16211baeb5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. május. 30. 19:33","title":"Térképre tette a rendőrség, hol találták meg a dunai hajóbaleset eddigi áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66ef6a2-1e90-4cd1-b9f1-d746236cb975","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az e-tron sportosra hangolt változatát a jelek szerint már javában tesztelik a Nordschleifén.","shortLead":"Az e-tron sportosra hangolt változatát a jelek szerint már javában tesztelik a Nordschleifén.","id":"20190531_kemfotokon_az_audi_640_loeros_uj_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66ef6a2-1e90-4cd1-b9f1-d746236cb975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a4f9e2-c9d7-44fd-8702-59010ff0e583","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_kemfotokon_az_audi_640_loeros_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. május. 31. 08:21","title":"Kémfotókon az Audi 640 lóerős új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a szezon kezdete után 2-3 hónappal a személyzet fele felmond. ","shortLead":"Előfordul, hogy a szezon kezdete után 2-3 hónappal a személyzet fele felmond. ","id":"20190531_Rengeteg_tulorara_es_alacsony_fizetesre_panaszodnak_a_luxushajok_alkalmazottai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f594c4d6-9a72-4034-9ac4-68cea0e09058","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Rengeteg_tulorara_es_alacsony_fizetesre_panaszodnak_a_luxushajok_alkalmazottai","timestamp":"2019. május. 31. 16:15","title":"Rengeteg túlórára és alacsony fizetésre panaszodnak a luxushajók alkalmazottai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint bedugta azt a konnektorba.","shortLead":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint...","id":"20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab6a9eb-86aa-4ff5-b7cc-c6628209ad98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","timestamp":"2019. május. 31. 15:33","title":"Kigyulladt egy MacBook Pro, pillanatok alatt elfüstölt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e41cd0-587e-4415-9e94-d8348d8e95dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"1 milliárd dollárt meghaladó vesztesége volt a cégnek az első negyedévben. ","shortLead":"1 milliárd dollárt meghaladó vesztesége volt a cégnek az első negyedévben. ","id":"20190531_Sulyos_veszteseget_termelt_az_iden_az_Uber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e41cd0-587e-4415-9e94-d8348d8e95dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a51042a-e143-4650-81c9-796e8438309d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Sulyos_veszteseget_termelt_az_iden_az_Uber","timestamp":"2019. május. 31. 17:46","title":"Súlyos veszteséget termelt az idén az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]