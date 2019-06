Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","shortLead":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","id":"20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970530c6-d879-42bb-ac6b-d2ed78096ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","timestamp":"2019. május. 30. 09:58","title":"Gyorsan fogy a konvektorcsere-programra szánt pénz, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem kutatók állítottak fel egy populációs modell alapján.","shortLead":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem...","id":"20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538171b-54f2-4c78-a714-7d3a74f0aa54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","timestamp":"2019. május. 31. 15:03","title":"Egy 2,7%-os apró csökkenés okozhatta a Neander-völgyiek kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ba88c1-cedc-4973-8990-1a9154a5d57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableány sétahajó budapesti tragédiája és mentőakciója a dél-koreai média legfőbb témája szerda este óta, ám több kérdést is felvetnek. ","shortLead":"A Hableány sétahajó budapesti tragédiája és mentőakciója a dél-koreai média legfőbb témája szerda este óta, ám több...","id":"20190531_A_dunai_hajozas_szabalyozasat_teszi_felelosse_a_tragediaert_a_delkoreai_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ba88c1-cedc-4973-8990-1a9154a5d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c560ce3e-6515-4139-b6e9-bff1bc9e490d","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_dunai_hajozas_szabalyozasat_teszi_felelosse_a_tragediaert_a_delkoreai_media","timestamp":"2019. május. 31. 16:18","title":"A dunai hajózás szabályozását teszi felelőssé a tragédiáért a dél-koreai média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista azt kéri, hogy válogassuk meg a szavainkat. Lehet kommentelni.","shortLead":"A humorista azt kéri, hogy válogassuk meg a szavainkat. Lehet kommentelni.","id":"20190531_Kovacs_Andras_Peter_ugy_beszol_hogy_hallgatni_is_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed33711d-777f-41d5-9410-dbbb290d455b","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kovacs_Andras_Peter_ugy_beszol_hogy_hallgatni_is_faj","timestamp":"2019. május. 31. 08:30","title":"Kovács András Péter úgy beszól, hogy hallgatni is fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","shortLead":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","id":"20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9170db-74cb-4310-ad5a-c7a413807f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","timestamp":"2019. május. 30. 15:54","title":"Political Capital a közigazgatási bíróságokról: Orbán küzd, hogy a Néppárt tagja maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd006c6f-9622-408f-89cc-c5255493af0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.","shortLead":"Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.","id":"20190531_fradi_ferencvaros_olekszandr_zubkov_vidi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd006c6f-9622-408f-89cc-c5255493af0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f2292-b49a-4e06-8d62-d084920735c5","keywords":null,"link":"/sport/20190531_fradi_ferencvaros_olekszandr_zubkov_vidi","timestamp":"2019. május. 31. 12:33","title":"Szerzett a Fradi másik ukránt a Vidihez igazolt Petrjak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt közölte Pakisztán népével az ulémák (vallási vezetők, bölcsek) tanácsa. A legfőbb uléma a londoni Financial Timesnak magyarázta el, hogy mit is jelent a fatva ebben az esetben.","shortLead":"Ezt közölte Pakisztán népével az ulémák (vallási vezetők, bölcsek) tanácsa. A legfőbb uléma a londoni Financial...","id":"20190531_Halalos_bunt_kovet_el_aki_hazaja_penzenek_ertekcsokkenesere_jatszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4cb5b7-9e11-436b-9bda-89eb862e86b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Halalos_bunt_kovet_el_aki_hazaja_penzenek_ertekcsokkenesere_jatszik","timestamp":"2019. május. 31. 11:48","title":"Halálos bűnt követ el, aki hazája pénzének értékcsökkenésére játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]