[{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech cégeit, hogy visszaéltek-e erejükkel a piaci dominancia eléréséért.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech...","id":"20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123af524-45d5-441e-a351-811bc880edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","timestamp":"2019. június. 04. 18:33","title":"Kemény vizsgálat elé néz az Amazon, az Apple, a Google és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b30720b-d1af-4cfd-a7d7-93c4b1bb4fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a méretes sportkocsiban egyszerre akár négy utas is utazhat a legnagyobb kényelemben és igen gyorsan.","shortLead":"Ebben a méretes sportkocsiban egyszerre akár négy utas is utazhat a legnagyobb kényelemben és igen gyorsan.","id":"20190603_kereken_800_loeros_ez_a_panamerarivalis_uj_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b30720b-d1af-4cfd-a7d7-93c4b1bb4fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4d43f-ed7a-41a5-95a7-75f2aac7b756","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_kereken_800_loeros_ez_a_panamerarivalis_uj_mercedes","timestamp":"2019. június. 03. 08:21","title":"Kereken 800 lóerős ez a Panamera-rivális új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet produkál, amikor kevesebb lesz a szabadságunk. Ezeket az eseteket foglalja össze az Adózóna.","shortLead":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet...","id":"20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7155f0-1d3a-416f-9ecb-68ec5bfbb17f","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"Az ember azt hinné, ahogy öregszik, automatikusan több szabadság jár neki, de az ember néha téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes lesz ezek után az amerikai elnök londoni látogatása.","shortLead":"Érdekes lesz ezek után az amerikai elnök londoni látogatása.","id":"20190603_Donald_Trump_jol_megmondta_a_velemenyet_Meghan_Marklerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38845b73-1764-4858-acd3-f361f30aab64","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Donald_Trump_jol_megmondta_a_velemenyet_Meghan_Marklerol","timestamp":"2019. június. 03. 08:25","title":"Donald Trump jól megmondta a véleményét Meghan Markle-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","shortLead":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","id":"20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e137630b-2f2f-4fd3-a7c4-70180217f02e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","timestamp":"2019. június. 04. 13:29","title":"Ismét újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április elején utazott egy nyolcfős társaság élén Kövér László Rómába egy bérelt repülőgéppel.","shortLead":"Április elején utazott egy nyolcfős társaság élén Kövér László Rómába egy bérelt repülőgéppel.","id":"20190603_A_Rogant_repteto_ceg_vitte_Kovert_Romaba_Salvinihez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2169db2-599f-467a-8d88-3fae03019899","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_A_Rogant_repteto_ceg_vitte_Kovert_Romaba_Salvinihez","timestamp":"2019. június. 03. 11:02","title":"A Rogánt reptető cég vitte Kövért Rómába Salvinihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","shortLead":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","id":"20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df1413-53ce-4043-a275-eacced3cef35","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 03. 12:38","title":"Schumacher volt csapatfőnöke örülne egy magyarországi ralikrosszvébének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal egy új vizsgálata arra világított rá, hogy több száz 737-es Boeing-gépet is hibás alkatrésszel szerelhettek fel. Egy esetleges katasztrófa veszélye ugyan egyik modellnél sem áll fenn, de így is komoly gondról van szó. ","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal egy új vizsgálata arra világított rá, hogy több száz 737-es Boeing-gépet is...","id":"20190604_boeing_737_max_alkatreszcsere_gyartasi_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68873cd8-80e4-4b44-8a7f-e3c86e60a706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_boeing_737_max_alkatreszcsere_gyartasi_hiba","timestamp":"2019. június. 04. 13:24","title":"Baj van több mint 300 Boeing 737-essel, alkatrészeket kell bennük cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]