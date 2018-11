Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált. Szerintük minden a legnagyobb rendben, a valóság azonban mást mutat.","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált...","id":"20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ed6d9-79c3-4099-97f3-77f490a93812","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Sikertörténetről beszél az Apple, pedig alig veszi valaki az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a07a730-42c4-4082-9cb7-307c338863e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosarak nem fordultak át megfelelően, így sokan annak tetején ülve, vagy arról lelógva várták, hogy megmentsék őket.","shortLead":"A kosarak nem fordultak át megfelelően, így sokan annak tetején ülve, vagy arról lelógva várták, hogy megmentsék őket.","id":"20181129_Az_eletukert_kapaszkodtak_egy_meghibasodott_oriaskerek_utasai_Indoneziaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a07a730-42c4-4082-9cb7-307c338863e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50f4aaa-77bc-4000-bffc-f219988eab1e","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Az_eletukert_kapaszkodtak_egy_meghibasodott_oriaskerek_utasai_Indoneziaban__video","timestamp":"2018. november. 29. 15:26","title":"Az életükért kapaszkodtak egy meghibásodott óriáskerék utasai Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról elhíresült Hős utcai lakótömb. A tulajdoni viszonyok rendezésére kisajátítási eljárás tehet pontot, a tervezett kerítés és a biztonsági őrség kérdése pedig bíróság elé kerülhet – írja csütörtöki számában a Magyar Idők.","shortLead":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról...","id":"20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16292b82-7de3-453b-9a8e-2ac3ed5ae923","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","timestamp":"2018. november. 29. 08:19","title":"Ha a lakók nem adják, kisajátíthatják a Hős utcai gettó lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónapja él a hajléktalanrendelet, aminek értelmében büntetik a közterületen élést, de a kórházakat fenntartó minisztérium mégsem tudja megmondani, hogy mekkora pluszterhet rótt ez az egészségügyi intézményekre.","shortLead":"Másfél hónapja él a hajléktalanrendelet, aminek értelmében büntetik a közterületen élést, de a kórházakat fenntartó...","id":"20181128_Az_miniszterium_nem_tudja_raktake_plusz_terhet_a_korhazakra_a_hajlektalantorvennyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fb65cd-70a7-455e-91a3-ff0ca935848a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Az_miniszterium_nem_tudja_raktake_plusz_terhet_a_korhazakra_a_hajlektalantorvennyel","timestamp":"2018. november. 28. 13:22","title":"A minisztérium nem tudja, raktak-e pluszterhet a kórházakra a hajléktalantörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a08ee0-dbb3-435a-b99a-33c43d490b1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aqua-General Kft. Mészáros Lőrinc orra elől is vitt már el milliárdokat.","shortLead":"Az Aqua-General Kft. Mészáros Lőrinc orra elől is vitt már el milliárdokat.","id":"20181130_Sorra_nyeri_a_vizugyi_palyazatokat_egy_hajduszoboszloi_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a08ee0-dbb3-435a-b99a-33c43d490b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fcfa8-1619-4f1a-a7cf-5478931095e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Sorra_nyeri_a_vizugyi_palyazatokat_egy_hajduszoboszloi_ceg","timestamp":"2018. november. 30. 11:36","title":"Mindent visz a vízügyi pályázatokon egy hajdúszoboszlói cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","shortLead":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","id":"20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57445319-6216-493f-8356-82609e5dca3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","timestamp":"2018. november. 28. 20:26","title":"Kétszer küldték haza a sürgősségiről a fiatalt, miközben vírusos agyhártyagyulladása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének adminisztratív akadályait azok elől, akik úgy szeretnének többet keresni, hogy – saját beleegyezésükkel – többet dolgoznak érte – közölte Kósa Lajos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője, miután munkavállalói szakszervezeti szövetségek képviselőivel egyeztetett.","shortLead":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének...","id":"20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd2d7fe-a16a-4b5d-86e3-c84efe7b7b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Kósa: Marhaság, hogy a túlórát csak három év után számolnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Liszkay Gábor lesz a feje a fideszes médiakonglomerátumnak.","shortLead":"Liszkay Gábor lesz a feje a fideszes médiakonglomerátumnak.","id":"20181128_fidesz_media_kozpontositas_liszkay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d14726f-323c-4e7d-9e0f-f268baffb938","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_fidesz_media_kozpontositas_liszkay","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"Totális központosítás a Fidesz-médiában: tíz kiadó ajánlotta fel magát eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]