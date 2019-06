Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot, mint a Mészáros és Mészáros Kft., valamint a Vabeko Kft.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot...","id":"20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2ee8f1-f83d-49e5-b7b1-65235e45d176","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2019. június. 04. 18:59","title":"22 milliárd forintos gázhálózati munkát nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében, tömegmanipulációs módszerekkel élve közösségeinket bomlasztják – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán Varsóban, a közép- és kelet-európai országok parlamenti elnökeinek találkozóján.","shortLead":"Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében...","id":"20190605_Kover_Valaha_Moszkvabol_most_Brusszelbol_akarjak_megmondani_nekunk_hogy_mi_a_helyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594c26a1-16db-4cdd-8870-086ed314d1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Kover_Valaha_Moszkvabol_most_Brusszelbol_akarjak_megmondani_nekunk_hogy_mi_a_helyes","timestamp":"2019. június. 05. 14:27","title":"Kövér: Valaha Moszkvából, most Brüsszelből akarják megmondani nekünk, hogy mi a helyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","shortLead":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","id":"20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cff30f-cc9e-41ee-8982-f7825e2be9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","timestamp":"2019. június. 05. 11:57","title":"Salátatörvénybe rejtett javaslattal tenné fizetőssé a kormány a cégadatok hozzáférhetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt szeptembertől 13 és 16 hónapos korban adják be a gyermekeknek – mondta az országos tiszti főorvos szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt...","id":"20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a5377d-c3d0-4252-904d-20242fdb1252","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","timestamp":"2019. június. 05. 14:20","title":"Ősztől kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","shortLead":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","id":"20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a2b4a-456f-4457-92fa-56bdff42bde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 21:58","title":"350 ezer forint bírságot fizethet Kézdivásárhely polgármestere a magyar zászlók kitűzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","shortLead":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","id":"20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cad521-053a-4e08-99f4-7edd453f55c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 04. 17:29","title":"Ujjlenyomat alapján azonosítják a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","shortLead":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","id":"20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974345b-b161-4cb9-bae8-fd7ad327c372","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 04. 13:15","title":"Öten meghaltak egy ausztráliai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]