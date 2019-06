Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","shortLead":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","id":"20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a68aa8-b2c8-41c1-889f-236572e8b94f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","timestamp":"2019. június. 05. 11:55","title":"Az ügynökként jelentő Vikidál Gyula is énekel a rendszerváltást ünneplő Szabadságkoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","shortLead":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","id":"20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba8d3b2-973b-4be2-9258-3662faf382a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"TEK: rögzítési pontokat alakítanak ki a Hableány roncsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcb14a1-be69-4242-8d36-f790ef7a4c35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elsőként a kompakt 3-as modelljébe szereli be új generációs erőforrását. ","shortLead":"A japán gyártó elsőként a kompakt 3-as modelljébe szereli be új generációs erőforrását. ","id":"20190606_kicsit_benzines_kicsit_dizel_csodamotor_vegre_tenyleg_elkeszult_vele_a_mazda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbcb14a1-be69-4242-8d36-f790ef7a4c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57045e8a-9de8-402b-a92d-caa163c81b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_kicsit_benzines_kicsit_dizel_csodamotor_vegre_tenyleg_elkeszult_vele_a_mazda","timestamp":"2019. június. 06. 11:21","title":"Kicsit benzines, kicsit dízel csodamotor: végre tényleg elkészült vele a Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nő gyakorlatilag csendben, a nevadai állami bíróságon vonta vissza a keresetet. Azt nem tudni, minek a hatására döntött így. ","shortLead":"Az amerikai nő gyakorlatilag csendben, a nevadai állami bíróságon vonta vissza a keresetet. Azt nem tudni, minek...","id":"20190605_Ejtette_a_keresetet_a_no_aki_azzal_vadolta_Cristiano_Ronaldot_hogy_megeroszakolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a36c4b8-7b04-4f94-8029-eff230cae90c","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Ejtette_a_keresetet_a_no_aki_azzal_vadolta_Cristiano_Ronaldot_hogy_megeroszakolta","timestamp":"2019. június. 05. 13:07","title":"Ejtette a keresetét a nő, aki azzal vádolta Cristiano Ronaldót, hogy megerőszakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","id":"20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b59ac5-70e9-44c2-b7d9-7a6ffae7963f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","timestamp":"2019. június. 05. 09:28","title":"Félmilliárd forintba került Sting tavalyi ingyenkoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","shortLead":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","id":"20190605_kamion_m3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17935603-fad5-45e2-bec8-28caacfb5aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamion_m3","timestamp":"2019. június. 05. 10:12","title":"Több képet kaptunk olvasónktól, az M3-as hídján lógó kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","shortLead":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","id":"20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d41ddd-07a5-4d44-84fb-8ef7e0def679","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"Visszatér Paksra Böde Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A változást követően a benzin literenkénti átlagára 391 forintra, a gázolajé 397 forintra csökkent.\r

","shortLead":"A változást követően a benzin literenkénti átlagára 391 forintra, a gázolajé 397 forintra csökkent.\r

","id":"20190607_benzin_gazolaj_uzemanyagar_csokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54b9681-3ac0-420f-941d-308b01a25d7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_benzin_gazolaj_uzemanyagar_csokkenes","timestamp":"2019. június. 07. 06:26","title":"Megint olcsóbb lett az üzemanyag, nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]