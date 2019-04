© hvg.hu

Az alábbi felvétel március végén készült az egyik úthibáktól hemzsegő solymári kis utcában. A fotón az látható, hogy az egyik kátyút úgy tömték be, hogy a végeredmény leginkább egy félsávos fekvőrendőrre hasonlít:

A hosszú ideje tartó szárazságot megtörő kisebb esőzések után pedig ilyen képet fest a kijavított úthiba:

A víz most már nem az eredeti kátyúban áll meg, hanem közvetlenül mellette. Így a szomszédos falszakasznak most egy újabb felülete is kap az autók által oldalra felvert vízből.

Ugyanebben az utcában néhány méterrel arrébb három másik úthibát is kijavítottak. A terület így nézett ki szárazon, nem sokkal a munkavégzés után:

És így néz ki az esőzés után:

