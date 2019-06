Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos közösséget kontroll alá helyezzék. ","shortLead":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos...","id":"20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d9d2-0280-4ea6-a2b5-efcb1b4447d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","timestamp":"2019. június. 11. 07:08","title":"„Ez már háború”: kemény hangú kiáltványban állt ki a Szépírók Társasága az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem más, mint Keanu Reeves jelentette be az idei E3 során a régóta várt Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát. Egy rajongó annyira belelkesedett, hogy cserébe ingyen megkapja a programot. ","shortLead":"Nem más, mint Keanu Reeves jelentette be az idei E3 során a régóta várt Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát. Egy rajongó...","id":"20190611_keanu_reeves_e3_2019_cyberpunk_2077_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca6a0e7-07f9-4d2d-af6e-940d486962e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_keanu_reeves_e3_2019_cyberpunk_2077_megjelenes","timestamp":"2019. június. 11. 22:33","title":"Elég volt odakiabálnia Keanu Reevesnek, hogy megajándékozzák az utóbbi évek legjobban várt videojátékával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából, hogy nem roncsolódott tovább. ","shortLead":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából...","id":"20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046e29d-1667-45b9-9831-02d16ce838a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","timestamp":"2019. június. 11. 14:45","title":"Véget ért a Hableány kiemelése, uszályon viszik Csepelre a hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen a Hableány mentési munkálatai miatt.\r

\r

","shortLead":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen...","id":"20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb39e2-2bc0-4b26-8c3e-78f42dc96a16","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","timestamp":"2019. június. 11. 17:28","title":"Lábujjtöréstől rollersérültig – civileken is segítettek a mentők és TEK-esek a Margitszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766d310f-257d-4820-a44b-526c3f9630e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül bemutathatja a Samsung idei csúcstelefonjainak második nagy eresztését. Az 5G-s Galaxy Note10-et egy ismert benchmarkoldalon fedezték fel.","shortLead":"Néhány héten belül bemutathatja a Samsung idei csúcstelefonjainak második nagy eresztését. Az 5G-s Galaxy Note10-et...","id":"20190611_samsung_galaxy_note10_5g_geekbench_benchmark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766d310f-257d-4820-a44b-526c3f9630e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083209b0-c2e8-470e-8e97-8e0ac0687986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_samsung_galaxy_note10_5g_geekbench_benchmark","timestamp":"2019. június. 11. 14:03","title":"Ilyen erős lesz: már feltűntek a még be sem mutatott 5G-s Galaxy Note10 benchmarkjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleménycikk jelent meg az EUobserveren, amelyben Harlan Mandel a kormány médianyomulásáról írt. A kormány válaszát annak hivatalos sajtólevelezője, Kovács Zoltán írta meg, és nem jutott meglepő konklúzióra.\r

\r

","shortLead":"Véleménycikk jelent meg az EUobserveren, amelyben Harlan Mandel a kormány médianyomulásáról írt. A kormány válaszát...","id":"20190611_Soros__Kovacs_Zoltan_allamtitkar_ismet_kimutatta_az_osszefuggest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec73922-1b63-4c22-9036-19572a4c762d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Soros__Kovacs_Zoltan_allamtitkar_ismet_kimutatta_az_osszefuggest","timestamp":"2019. június. 11. 14:53","title":"\"Soros\" – Kovács Zoltán államtitkár ismét kimutatta az összefüggést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","shortLead":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","id":"20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6054acb9-353c-4cfb-8368-2c0e70f7c226","keywords":null,"link":"/elet/20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","timestamp":"2019. június. 10. 20:22","title":"Nem sikerült megbirkóznia a MÁV-nak a hosszú hétvégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42076098-27f3-456b-81fb-57072798adc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghatározta feltételeit az ellenzéki politikai állóvízbe hétfőn ismét követ dobó Schmuck Andor, a Tisztelet Társasága elnöke, amelyek mentén eldönti, visszalép-e a fővárosi polgármesteri előválasztástól vagy sem. A kulcsszó a szépkorúak.\r

\r

","shortLead":"Meghatározta feltételeit az ellenzéki politikai állóvízbe hétfőn ismét követ dobó Schmuck Andor, a Tisztelet Társasága...","id":"20190611_Schmuck_bekemenyit_felteteleket_szabott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42076098-27f3-456b-81fb-57072798adc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca24f570-a556-4600-9242-df0e3124e8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Schmuck_bekemenyit_felteteleket_szabott","timestamp":"2019. június. 11. 14:05","title":"Schmuck bekeményít: feltételeket szabott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]