[{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hónappal a katasztrófa után tartanak először istentiszteletet.","shortLead":"Két hónappal a katasztrófa után tartanak először istentiszteletet.","id":"20190611_Hetvegen_ujra_miseznek_a_NotreDameban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41eab6c5-4190-43c3-8335-29b7b27bccb4","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Hetvegen_ujra_miseznek_a_NotreDameban","timestamp":"2019. június. 11. 16:38","title":"Már a hétvégén újra miséznek a Notre-Dame-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam és az érintett önkormányzatok is jól járnak.","shortLead":"Az állam és az érintett önkormányzatok is jól járnak.","id":"20190611_Hatalmas_olajmezot_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176e0e1-cf64-404c-bce7-f85072ef7810","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Hatalmas_olajmezot_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 11. 12:39","title":"Hatalmas olajmezőt találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdecae0-0bfd-4bea-a44a-91b9b149e99f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 80-as kilométernél történt.","shortLead":"A baleset a sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 80-as kilométernél történt.","id":"20190611_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffdecae0-0bfd-4bea-a44a-91b9b149e99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe06c37-f37c-4167-961e-6aea364bcb79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. június. 11. 05:02","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","shortLead":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","id":"20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2346006-d8ec-417a-934d-d3fde4725e7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. június. 11. 12:04","title":"Kitüntetést kapott a költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","id":"20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134782-237b-4930-872e-259934549ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","timestamp":"2019. június. 11. 11:02","title":"Már majdnem kész A nagy Lebowski spinoffja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György arról írt, meg kell változtatni a csúcsjelölti rendszert, mert így alkuk tárgya az egész.","shortLead":"Soros György arról írt, meg kell változtatni a csúcsjelölti rendszert, mert így alkuk tárgya az egész.","id":"20190610_Soros_Gyorgy_orban_viktor_manfred_weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cc3e3b-0ca7-4b70-b814-0bcfb64cd46c","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Soros_Gyorgy_orban_viktor_manfred_weber","timestamp":"2019. június. 10. 14:39","title":"Soros György Orbán miatt megy neki Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

