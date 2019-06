Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai sprinter 9,85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","shortLead":"Az amerikai sprinter 9,85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","id":"20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b008c9b-115c-4af2-868f-de15a932851f","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","timestamp":"2019. június. 14. 05:35","title":"Gyémánt Liga: Coleman a világ idei legjobbjával győzött 100 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére egy hazai fejlesztőkből álló csapat is meghívást kapott. Egy különleges kockán dolgoznak.","shortLead":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére...","id":"20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799ef91f-0f90-4628-9ec8-be2aa1a6d0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","timestamp":"2019. június. 13. 16:03","title":"A magyar pixelkocka fejlesztőit is meghívták a világ legnagyobb videojáték-showjára, az E3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","shortLead":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","id":"20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e1b45-7f57-4af0-bb2d-285a5bacb803","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:30","title":"Leszbikus szál is lesz az Én kicsi pónim utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc309994-b113-4dea-8b83-9d6fc19a2c49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földi eredetűek lehettek, csak az a kérdés, irániak-e.","shortLead":"Földi eredetűek lehettek, csak az a kérdés, irániak-e.","id":"20190614_Azonositatlan_repulo_targyakat_lattak_a_megtamadott_tankhajo_matrozai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc309994-b113-4dea-8b83-9d6fc19a2c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a69afb4-fa60-4420-8264-a472d84095f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Azonositatlan_repulo_targyakat_lattak_a_megtamadott_tankhajo_matrozai","timestamp":"2019. június. 14. 08:32","title":"Azonosítatlan repülő tárgyakat láttak a megtámadott tankhajó matrózai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","shortLead":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","id":"20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6683e024-be58-4466-a93f-8af6462ae8ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:00","title":"Budapesten süttette a hasát a Trónok harca két színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kompromisszumkészek maradhatnak: így épül a kormányközeli irodalomtámogatás. ","shortLead":"A kompromisszumkészek maradhatnak: így épül a kormányközeli irodalomtámogatás. ","id":"20190613_Hullanak_a_gyenge_es_az_ellenzeki_irodalmi_szervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ab57a6-dc8e-4ad5-9a31-a27da3f63a01","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Hullanak_a_gyenge_es_az_ellenzeki_irodalmi_szervezetek","timestamp":"2019. június. 13. 13:35","title":"Hullanak a gyenge és az ellenzéki irodalmi szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát szondázták.","shortLead":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát...","id":"20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93192d78-4c5e-491a-8949-a0e53742d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Közel 400 ittas vagy bódult autós kaptak el a múlt heti razziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"7,2 millió dollárt keresett Zlatan Ibrahimovic, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi fizetésének.","shortLead":"7,2 millió dollárt keresett Zlatan Ibrahimovic, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi fizetésének.","id":"20190612_Amerikai_kereseti_rekordot_dontott_Ibrahimovic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a47e3-0fab-463c-9304-a141fdd3cda0","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Amerikai_kereseti_rekordot_dontott_Ibrahimovic","timestamp":"2019. június. 12. 20:34","title":"Amerikai kereseti rekordot döntött Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]