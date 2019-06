Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","shortLead":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","id":"20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458cc-2e86-4da1-a624-94c5be5988d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","timestamp":"2019. június. 17. 12:09","title":"Múzeumba kerül a Donald Trumpon gúnyolódó lufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907fd788-05d1-44f5-b0cc-54b45306a77b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tiszavirág védett kérészfaj, természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.","shortLead":"A tiszavirág védett kérészfaj, természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.","id":"20190618_Rendorok_vigyaznak_a_tiszaviragzasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907fd788-05d1-44f5-b0cc-54b45306a77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fe773c-b145-44d5-be2c-ae7430423d80","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Rendorok_vigyaznak_a_tiszaviragzasra","timestamp":"2019. június. 18. 12:33","title":"Rendőrök vigyáznak a tiszavirágzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat. A friss tanulmány első eredményei minden túlzás nélkül nevezhetők riasztónak.","shortLead":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és...","id":"20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e6c1c-a163-4538-94a5-2396798edc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","timestamp":"2019. június. 17. 00:03","title":"Rengetegen halnak meg minden évben, mert nem veszik komolyan ezt a tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6e5a65-6bb3-4a5c-a3d6-7c3314d60109","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.","shortLead":"Az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.","id":"20190617_francesco_totti_as_roma_tavozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6e5a65-6bb3-4a5c-a3d6-7c3314d60109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6535ed0-d2d5-4510-aaff-891f80b3eadc","keywords":null,"link":"/sport/20190617_francesco_totti_as_roma_tavozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:05","title":"Totti szakít a Romával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","shortLead":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","id":"20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e525a9-863b-4acb-b1c9-731f3288dd4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 17. 09:51","title":"Jakab Péter lett a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","shortLead":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","id":"20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ee79b8-fd70-488e-965c-8ae94720ac04","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","timestamp":"2019. június. 17. 19:28","title":"Rendőrkézen az érdi emberölés feltételezett elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","shortLead":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","id":"20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5648b-3ce8-4232-b0ec-de9bd3c0bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. június. 17. 12:50","title":"Nem veszi át az EP-mandátumát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]