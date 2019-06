Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","shortLead":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","id":"20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f17fb37-178c-4426-9e18-b0c24d4f4496","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 08:21","title":"Erősebb az időnél: így ünneplik a G-osztály 40. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49b22e3-7180-42a8-83b4-f25ffda69faf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok pénzt emésztett fel a háztartás.","shortLead":"Sok pénzt emésztett fel a háztartás.","id":"20190616_Csalas_ugyeben_eliteltek_az_izraeli_miniszterelnok_feleseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49b22e3-7180-42a8-83b4-f25ffda69faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144893c2-e19c-4152-bb2b-b5e8ca2afbb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Csalas_ugyeben_eliteltek_az_izraeli_miniszterelnok_feleseget","timestamp":"2019. június. 16. 13:24","title":"Csalás ügyében elítélték az izraeli miniszterelnök feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","shortLead":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","id":"20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4a762-a9c2-445c-b9e2-75d6e13d0638","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","timestamp":"2019. június. 17. 09:17","title":"Autógyártás után most az akkumulátorgyártásban kell kulcspozíciót szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belharc Szombathelyen.","shortLead":"Belharc Szombathelyen.","id":"20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8e78c-e016-46f3-a9ab-93d5850b15fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","timestamp":"2019. június. 16. 11:35","title":"Már egy fideszes vezető is besokallt a kormánypárti médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","shortLead":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","id":"20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eddca5e-ba93-4bca-a541-4c0b52bd8bd8","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Véletlenül 30 centis kígyót csempészett a hátizsákjában egy férfi Floridából Hawaiira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","shortLead":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","id":"20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9617c099-d080-43c1-8c1c-2a3aab0b1c75","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","timestamp":"2019. június. 17. 21:03","title":"Búzatáblában találták meg a húga megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern autókba szerelt szenzorok és aktuátorok révén rengeteg baleset kerülhető el oly módon, hogy a kocsik óvatlan módon nem hagyják el a saját sávjukat.","shortLead":"A modern autókba szerelt szenzorok és aktuátorok révén rengeteg baleset kerülhető el oly módon, hogy a kocsik óvatlan...","id":"20190617_savtarto_automatika_asszisztens_savelhagyas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae34469-b41d-4b37-a1ab-a1a93e3e7da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_savtarto_automatika_asszisztens_savelhagyas_figyelmeztetes","timestamp":"2019. június. 17. 06:33","title":"Ezt feltétlen kérje az új autójába – Hogyan működik a sávtartó automatika?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","shortLead":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","id":"20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c91ae6a-7287-4408-9a4e-cba6fac070bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 16. 09:07","title":"Többen meghaltak a Nyugat-Európára sújtó vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]