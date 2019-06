Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára nem változott. ","shortLead":"A gázolaj ára nem változott. ","id":"20190621_Csokkent_a_benzinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a5ee27-5d9d-499d-82ed-6518bcd6ff2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Csokkent_a_benzinar","timestamp":"2019. június. 21. 06:53","title":"Csökkent a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azoknak, akik lemondanak az autóról.","shortLead":"Azoknak, akik lemondanak az autóról.","id":"20190621_Karacsony_kozlekedesi_alapjovedelmet_vezetne_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21397c8b-f702-4a2b-83c6-81331daeb3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Karacsony_kozlekedesi_alapjovedelmet_vezetne_be","timestamp":"2019. június. 21. 12:20","title":"Karácsony közlekedési alapjövedelmet vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sziget Zrt.-t korábban megbüntették a gyakorlat miatt. ","shortLead":"A Sziget Zrt.-t korábban megbüntették a gyakorlat miatt. ","id":"20190619_Torvennyel_szentesitene_a_kormany_hogy_rogzitsek_a_fesztivalozok_adatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816723b-cfbb-4887-b866-de91bb920993","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Torvennyel_szentesitene_a_kormany_hogy_rogzitsek_a_fesztivalozok_adatait","timestamp":"2019. június. 19. 17:33","title":"Törvénnyel szentesítené a kormány, hogy rögzítsék a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","shortLead":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","id":"20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d9f9a5-5186-4e4c-a2f8-92bc6c5742b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Lehűtötték Brüsszelben a briteket: nem nyitják újra a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De hamarosan elindul a webshop is. ","shortLead":"De hamarosan elindul a webshop is. ","id":"20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6f7788-dae1-4b89-8b6e-8f8511100e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","timestamp":"2019. június. 20. 14:24","title":"Mészáros sportmárkája mostantól az Intersportban is kapható ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Indiában több mint egy hónapja 40 fok felett van a hőmérséklet.","shortLead":"Indiában több mint egy hónapja 40 fok felett van a hőmérséklet.","id":"20190620_India_miniszterium_vizhiany_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5a2f98-c974-4054-8805-b08b433ed792","keywords":null,"link":"/elet/20190620_India_miniszterium_vizhiany_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. június. 20. 18:26","title":"Indiában külön minisztériumot hoztak létre a vízhiány kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","shortLead":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","id":"20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f109b3-5e70-44f1-b9b0-91d95b48c1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","timestamp":"2019. június. 20. 10:02","title":"Eddig soha nem hallott Freddie Mercury-dalt mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0cd868-a305-40ab-b780-08bd71d7b27b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Teljesen kifejlett, tízkilós állat sétálgatott Pethőhenyén.","shortLead":"Teljesen kifejlett, tízkilós állat sétálgatott Pethőhenyén.","id":"20190620_Egy_asszony_hazafele_setalt_Zalaban_mikor_szembejott_egy_agressziv_aligatorteknos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a0cd868-a305-40ab-b780-08bd71d7b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e70db99-ecc6-4e0d-8129-4caf091106f7","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_asszony_hazafele_setalt_Zalaban_mikor_szembejott_egy_agressziv_aligatorteknos","timestamp":"2019. június. 20. 09:49","title":"Egy nő hazafelé sétált Zalában, mikor szembejött egy agresszív aligátorteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]