Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b03ccc14-eedb-408c-a534-4b0b2f0bb26c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ETRC-mezőny többszörös bajnok magyar pilótája mindenképp szeretne dobogóra állni a hazai versenyén.","shortLead":"Az ETRC-mezőny többszörös bajnok magyar pilótája mindenképp szeretne dobogóra állni a hazai versenyén.","id":"20190621_1200_loeros_kamionok_duborognek_a_hetvegen_a_hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b03ccc14-eedb-408c-a534-4b0b2f0bb26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f13856-6671-448b-ae2b-1d93f691c3e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_1200_loeros_kamionok_duborognek_a_hetvegen_a_hungaroringen","timestamp":"2019. június. 21. 13:21","title":"1200 lóerős kamionok dübörögnek a hétvégén a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar kutató, Ari Csilla neurobiológus is részt vett a NASA legújabb, sorrendben 23. NEEMO expedíciójában. A kutatás során sok hasznos információt gyűjtöttek be a későbbi Hold- és Mars-missziókhoz.","shortLead":"Egy magyar kutató, Ari Csilla neurobiológus is részt vett a NASA legújabb, sorrendben 23. NEEMO expedíciójában...","id":"20190622_ari_csilla_neurobiologus_nasa_expedicio_23_neemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c08b24e-fb96-4024-b231-d2e474089b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_ari_csilla_neurobiologus_nasa_expedicio_23_neemo","timestamp":"2019. június. 22. 10:03","title":"Magyar kutató is részt vett a NASA most zárult küldetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f335bc9-3e4d-4f0e-8689-3c40d21c2833","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-32 fok lesz napközben. ","shortLead":"27-32 fok lesz napközben. ","id":"20190621_Ma_is_meleg_lesz_zivatarokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f335bc9-3e4d-4f0e-8689-3c40d21c2833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a49e22-cfcc-4ac4-98cf-bb7cb6b3098f","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ma_is_meleg_lesz_zivatarokkal","timestamp":"2019. június. 21. 05:35","title":"Ma is meleg lesz, zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","shortLead":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","id":"20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20badc96-8b3e-4f92-9736-69ede64fc1f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Tankok lepték meg a román parasztokat a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben uralkodó állapotokat. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben...","id":"20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac1581-85f9-48c4-af18-4255d0645467","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","timestamp":"2019. június. 21. 16:22","title":"NAIH: Nem lehet megtiltani a fényképezést a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belebuktak a stadionépítésbe, focival se nagyon foglalkoznak, de nem baj, kifizetjük.","shortLead":"Belebuktak a stadionépítésbe, focival se nagyon foglalkoznak, de nem baj, kifizetjük.","id":"20190621_Orban_szemelyesen_menti_ki_a_becsodolt_szigetszentmiklosi_fociklubot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea948-98c1-4ff2-ab88-06a20f43c246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Orban_szemelyesen_menti_ki_a_becsodolt_szigetszentmiklosi_fociklubot","timestamp":"2019. június. 21. 09:50","title":"Orbán személyesen menti ki a becsődölt szigetszentmiklósi fociklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Indiában több mint egy hónapja 40 fok felett van a hőmérséklet.","shortLead":"Indiában több mint egy hónapja 40 fok felett van a hőmérséklet.","id":"20190620_India_miniszterium_vizhiany_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5a2f98-c974-4054-8805-b08b433ed792","keywords":null,"link":"/elet/20190620_India_miniszterium_vizhiany_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. június. 20. 18:26","title":"Indiában külön minisztériumot hoztak létre a vízhiány kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán kutatnak az utasok után.","shortLead":"A rendőrök a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán kutatnak az utasok után.","id":"20190621_Tovabbra_is_keresik_a_Hableanybaleset_harom_aldozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889d4b83-0236-4f9c-bc2b-433fedc615a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Tovabbra_is_keresik_a_Hableanybaleset_harom_aldozatat","timestamp":"2019. június. 21. 13:41","title":"Továbbra is keresik a Hableány-baleset három áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]