Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti életünket. A kísérő- vagy hazakísérő fény is egyike az ilyen okosságoknak.

Bár a legtöbb helyen van közvilágítás, a lámpák fényereje már nem mindenütt elégséges. Városon kívül és kisebb településeken pedig gyakran maga a közvilágítás is foghíjas. Mindegy, hogy kerékpárral vagy kocsival közlekedik az ember, a probléma minden helyzetben zavaró, ahogy balesetveszélyes is.

A gépjárművekhez beszerezhető okosságok révén azonban az ilyen szituációk is könnyen orvosolhatók. A hazakísérő fényre, vagy ahogy még nevezik, a "Coming Home Modulra" gondolunk. Egy ilyen kísérőfény akár egész olcsón, pár ezer forintért megkapható.

Sokféle helyzetben jöhet jól. Mivel a kocsiból kiszállva a lámpák ilyenkor még néhány másodpercig világítanak, a sofőr botlás nélkül közlekedhet még egy teljesen sötét utcarészen is. A modul által a pocsolyák is könnyebben észrevehetők, ahogy az autó körül mászkáló idegenek is jobban láthatók vele.

A hazakísérő modul utólagosan építhető a járműbe. A technika segítségével a világítás ideje és az is szabályozható, hogy a kocsi elhagyásakor mely lámpák adjanak fényt. Adott esetben a tolatólámpára is kérhető. A bekötés alapvetően kétféle módon lehetséges: ha a funkciót csak az autóból kiszállva, míg a másik, ha a járműhöz közeledve is szeretnénk használni. A fényszórók alapesetben 30 másodpercig, de akár 2 percig is világíthatnak, ezután pedig automatikusan lekapcsolódnak.

A funkció másik nagy előnye, hogy a legtöbb modellhez kérhető megoldásról van szó, az egyszerűbb modulok ráadásul 4-6 ezer forintért is beszerezhetők. Kötelező kellék.

