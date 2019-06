Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","shortLead":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","id":"20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cc51d-df93-4384-bf1f-16ea8751e7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","timestamp":"2019. június. 21. 10:22","title":"Újra színpadon Mick Jagger a szívműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem épp NER-kompatibilis megállapításokat tett a pápa a kereszténységgel kapcsolatban, és megbélyegezte a vallások és kultúrák közti párbeszéd ellenségeit alkotó fanatikus csoportokat.","shortLead":"Nem épp NER-kompatibilis megállapításokat tett a pápa a kereszténységgel kapcsolatban, és megbélyegezte a vallások és...","id":"20190621_Ferenc_papa_A_keresztenysegnek_ismet_az_a_feladata_hogy_kozvetitsen_a_nepek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004b491b-2c3b-4b14-a6a1-7aecea922189","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Ferenc_papa_A_keresztenysegnek_ismet_az_a_feladata_hogy_kozvetitsen_a_nepek_kozott","timestamp":"2019. június. 21. 18:03","title":"Ferenc pápa: A kereszténységnek ismét az a feladata, hogy közvetítsen a népek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c609f8a-2f49-477b-ad73-fca5708d56e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e bármiféle legitimitása az ízesített söröknek? A kérdés azok után vetődött fel bennünk, hogy rádöbbentünk: a boltok polcain kis túlzással már kiszorítják a hagyományos söröket. Persze nyár van, és kereslet is akad. Megnéztük, mit kockáztatunk, ha leveszünk egy doboz ízesített sört a polcról. ","shortLead":"Van-e bármiféle legitimitása az ízesített söröknek? A kérdés azok után vetődött fel bennünk, hogy rádöbbentünk...","id":"20190621_izesitett_gyumolcsos_sor_teszt_nyar_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c609f8a-2f49-477b-ad73-fca5708d56e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6935ca-ad3d-4777-9261-aa1d5402944b","keywords":null,"link":"/elet/20190621_izesitett_gyumolcsos_sor_teszt_nyar_hoseg","timestamp":"2019. június. 21. 14:00","title":"„Olyan, mint a gyerekfogkrém, ahogy így felbüfögtem” – ízesített söröket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA mellett a japánok is \"elutaznának\" a Marshoz, ám ők nem a vörös bolygót kutatnák.","shortLead":"A NASA mellett a japánok is \"elutaznának\" a Marshoz, ám ők nem a vörös bolygót kutatnák.","id":"20190621_japan_urugynokseg_jaxa_martian_moons_exploration","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39065b22-da32-45f3-ad9a-9345407165be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_japan_urugynokseg_jaxa_martian_moons_exploration","timestamp":"2019. június. 21. 11:33","title":"Közösen készítenek holdjárót a japánok, a németek és a franciák, de nem a Holdhoz mennek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"150 ember halt volna meg iráni oldalon, ez Trumpnak túl sok lett volna egy drón lelövéséért.","shortLead":"150 ember halt volna meg iráni oldalon, ez Trumpnak túl sok lett volna egy drón lelövéséért.","id":"20190621_Tiz_perccel_a_bombazas_elott_allitotta_le_az_irani_akciot_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe4fdeb-d57c-473b-9b0b-8e10b98fa833","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Tiz_perccel_a_bombazas_elott_allitotta_le_az_irani_akciot_Trump","timestamp":"2019. június. 21. 17:38","title":"Tíz perccel a bombázás előtt állította le az iráni akciót Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c749a-97f1-4f26-9f61-0c1b50671997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kukával próbálják távol tartani az embereket, mert a gödör csak omlik tovább. ","shortLead":"Három kukával próbálják távol tartani az embereket, mert a gödör csak omlik tovább. ","id":"20190621_Fogta_magat_es_beomlott_az_uttest_Szigetszentmikloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23c749a-97f1-4f26-9f61-0c1b50671997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7457fbc-725c-499a-a881-1fbbf113cb63","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Fogta_magat_es_beomlott_az_uttest_Szigetszentmikloson","timestamp":"2019. június. 21. 17:16","title":"Elment egy autó, beomlott az úttest Szigetszentmiklóson – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68965352-5f43-4b4f-9662-1b21cedf03d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zsebtolvaj majdnem tönkretett egy sóstói osztálykirándulást, de a rendőrség előbb pénzt gyűjtött, majd logisztikai segítséget is nyújtott.","shortLead":"Egy zsebtolvaj majdnem tönkretett egy sóstói osztálykirándulást, de a rendőrség előbb pénzt gyűjtött, majd logisztikai...","id":"20190621_A_rendorseg_mentette_meg_az_osztalykirandulast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68965352-5f43-4b4f-9662-1b21cedf03d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7453ac-4869-4caa-8dcf-0350d8a764e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_A_rendorseg_mentette_meg_az_osztalykirandulast","timestamp":"2019. június. 21. 19:05","title":"A rendőrség mentette meg az osztálykirándulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","shortLead":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","id":"20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e7dfd-8b72-4330-8df9-17752383abba","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","timestamp":"2019. június. 21. 09:30","title":"100 ezer forinttal akarta megtámogatni beadványát egy 70 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]