Ki gondolná, hogy kétéltűre is kéne vizsgáznia egy buszsofőrnek?

Szomolya, Bogács és Cserépfalu több utcáját is elöntötte a környező hegyekből, dombokról lezúduló víz vasárnap délután. A Mezőkövesd és Szomolya közötti utat le is kellett zárni.

A villámárvíz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfalura is lecsapott, erről videó is készült. A buszsofőr kommentálja végig az utat, amelynek során még egy utast is felvesznek, akinek szólnak, hogy figyeljen, el ne sodorja az ár.

