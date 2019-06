Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190624_aszex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df221e-d812-4a11-af94-f02d1a73c933","keywords":null,"link":"/elet/20190624_aszex","timestamp":"2019. június. 24. 19:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező komponensről. ","shortLead":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező...","id":"20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f981603d-d590-4bba-ac0c-8a6f48c50e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","timestamp":"2019. június. 23. 10:17","title":"Szmog: megbízhatatlanul üzemel a budapesti mérőhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak valami extrát. Ezekkel feljebb lehet pozicionálni a terméket. Nyilván a nyereség is több lehet ezeken a modelleken, ami pedig elemi feltétele annak, hogy a gyártók egyáltalán fenntartsák ezt a praktikus kis kategóriát.","shortLead":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak...","id":"20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1271e-69d3-49d1-ba2f-674437959020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","timestamp":"2019. június. 23. 16:00","title":"No sport - Nissan Micra N-Sport teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3bad17-925d-4c5d-a3ed-694dad87e449","c_author":"ZEISS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Annyit mindannyian tudunk róla, hogy veszélyes lehet a bőrünkre, és hogy jobb tőle óvni a szemünket. De pontosan mi is az ultraibolya sugárzás és hogyan tud kárt okozni szervezetünkben? Milyen betegségeket okozhat és miként szolgálhatja mégis egészségünket? Hogyan védekezhetünk ellene? És mi a szerepe a természetben? Itt az idő, hogy (UV)-fény derüljön minden titokra!","shortLead":"Annyit mindannyian tudunk róla, hogy veszélyes lehet a bőrünkre, és hogy jobb tőle óvni a szemünket. De pontosan mi is...","id":"20190611_Barat_vagy_ellenseg_minden_amit_az_UVsugarakrol_tudni_erdemes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3bad17-925d-4c5d-a3ed-694dad87e449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63376c6-1630-43eb-931e-22b25b4b4105","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190611_Barat_vagy_ellenseg_minden_amit_az_UVsugarakrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. június. 24. 11:30","title":"Barát vagy ellenség: minden, amit az UV-sugarakról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a Leeds edzője mer nagyot álmodni.","shortLead":"Úgy tűnik, a Leeds edzője mer nagyot álmodni.","id":"20190624_Buffon_az_angol_masodosztalyban_kothet_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a1ec6-b550-4d75-ba17-c929ccfc88eb","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Buffon_az_angol_masodosztalyban_kothet_ki","timestamp":"2019. június. 24. 13:16","title":"Buffon az angol másodosztályban köthet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eCall-rendszer minden uniós forgalmazású új típusengedélyű autó kötelező tartozéka, de a régebbi gépjárművekbe is könnyen beszerelhető.","shortLead":"Az eCall-rendszer minden uniós forgalmazású új típusengedélyű autó kötelező tartozéka, de a régebbi gépjárművekbe is...","id":"20190624_automata_segelyhivo_rendszer_ecall","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0563e500-65b9-4e8a-8ed8-a3e0084a6159","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_automata_segelyhivo_rendszer_ecall","timestamp":"2019. június. 24. 12:00","title":"Ha ilyen van az autójában, megmentheti az életét – ezért jó az automata segélyhívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások biztonságáért, ráadásul hamar kiderült, hogy hiába. De hogy a katasztrófa utáni további szörnyűségek esélye mekkora lehetett, azt a tudomány mindmáig nem tudja pontosan.","shortLead":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások...","id":"201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e26c-b238-4e46-960a-e3583a565c16","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","timestamp":"2019. június. 23. 17:30","title":"Tényleg akkora veszély leselkedett Magyarországra, amekkoráról a Csernobil-sorozatban beszélnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","shortLead":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","id":"20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aceee3b-b5b5-4abf-b616-87006c21cd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","timestamp":"2019. június. 24. 21:50","title":"A tulajdonos szerint ellopták a kengurukat a budai hotelből, a rendőrség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]