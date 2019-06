Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt arról, szerinte mi volt a legrosszabb döntés, amit a Microsoft irányításában meghozott.","shortLead":"A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt arról, szerinte mi volt a legrosszabb döntés, amit a Microsoft...","id":"20190624_microsoft_bill_gates_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68dda9-d9d8-44a1-9826-00ff5b053259","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_microsoft_bill_gates_okostelefon_android","timestamp":"2019. június. 24. 12:03","title":"Bill Gates élete legnagyobb hibájának tartja, hogy lecsúsztak az Android helyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások biztonságáért, ráadásul hamar kiderült, hogy hiába. De hogy a katasztrófa utáni további szörnyűségek esélye mekkora lehetett, azt a tudomány mindmáig nem tudja pontosan.","shortLead":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások...","id":"201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e26c-b238-4e46-960a-e3583a565c16","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","timestamp":"2019. június. 23. 17:30","title":"Tényleg akkora veszély leselkedett Magyarországra, amekkoráról a Csernobil-sorozatban beszélnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy törvénymódosító javaslat a jogi segítséget tagadná meg az Egyesült Államok \"fekete listáján\" szereplő cégektől, így bárki ellophatná az ötleteiket.","shortLead":"Egy törvénymódosító javaslat a jogi segítséget tagadná meg az Egyesült Államok \"fekete listáján\" szereplő cégektől...","id":"20190624_huawei_bojkott_amerikai_szabadalom_kereskedelmi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ea524-a644-4902-be4e-45dc0b4b6042","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_huawei_bojkott_amerikai_szabadalom_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. június. 24. 13:33","title":"Újabb gyomrost adnának a Huaweinek, de ez már az amerikai jogászoknak sem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másodszor is elindult a nagy szemételtakarítás, hogy a Kalifornia és Hawaii között a Csendes-óceánon úszó hatalmas szemétszigetet felszámolják - jelentette be a Twitteren a 66 méteres úszó szemétcsapda feltalálója, Boyan Slat.","shortLead":"Másodszor is elindult a nagy szemételtakarítás, hogy a Kalifornia és Hawaii között a Csendes-óceánon úszó hatalmas...","id":"20190623_Ujraindult_a_nagy_csendesoceani_szemeteltakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1061547a-a3b2-4e3b-ac70-315538c94169","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Ujraindult_a_nagy_csendesoceani_szemeteltakaritas","timestamp":"2019. június. 23. 19:22","title":"Újraindult a nagy csendes-óceáni szemételtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","id":"20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb31134-1b02-47c9-ac37-f870481691b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 22:34","title":"Soron kívüli beszámolót kér az MTA vezetése a szív alakú ágy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres Glastonbury zenei fesztivál alapítójának a lánya.","shortLead":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres...","id":"20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03071f5-f572-4932-8052-79870f43f5ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","timestamp":"2019. június. 23. 18:25","title":"Férfitúlsúly a zeneiparban – mondja Emily Eavis, Glastonbury szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatvédelmi chartát hirdetett az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","shortLead":"Állatvédelmi chartát hirdetett az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","id":"20190623_Karacsony_Gergely_mehbarat_varossa_alakitana_Budapestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77cd258-fe7b-4a5f-a782-003524aedaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karacsony_Gergely_mehbarat_varossa_alakitana_Budapestet","timestamp":"2019. június. 23. 11:42","title":"Karácsony Gergely méhbarát várossá alakítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]