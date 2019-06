Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","shortLead":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","id":"20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7956fd-7632-4575-a756-dc72493b0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","timestamp":"2019. június. 26. 08:51","title":"Azzal fenyegetőzött egy 63 éves férfi, hogy épületeket fog felrobbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bebe25-3928-4a9a-81f4-5f462b3c3af6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek megrongálták a Tallinnban lévő Rahumae temető zsidó parcellájában található sírköveket, a közeli buszmegállóra pedig méretes horogkereszteket festettek.","shortLead":"Ismeretlen tettesek megrongálták a Tallinnban lévő Rahumae temető zsidó parcellájában található sírköveket, a közeli...","id":"20190625_Feldultak_egy_esztorszagi_zsido_temetot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74bebe25-3928-4a9a-81f4-5f462b3c3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a95adc-18c8-4770-a697-4ac7e718cb38","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Feldultak_egy_esztorszagi_zsido_temetot","timestamp":"2019. június. 25. 18:53","title":"Feldúltak egy észtországi zsidó temetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","shortLead":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","id":"20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebe81e-c171-43f5-82fd-a1d5f276e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","timestamp":"2019. június. 27. 14:26","title":"Videó: Nico Rosberg kezei közt sírt a Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi társelnöki pozícióért Ferenczi István és Kendernay János indulhat.","shortLead":"A férfi társelnöki pozícióért Ferenczi István és Kendernay János indulhat.","id":"20190627_Nincs_ervenyes_jelolt_noi_tarselnok_nelkul_marad_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007ae77f-1285-4f33-af0e-25f721b1ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nincs_ervenyes_jelolt_noi_tarselnok_nelkul_marad_az_LMP","timestamp":"2019. június. 27. 12:10","title":"Nincs érvényes jelölt, női társelnök nélkül marad az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta foglalkozott, akkor kezdte a hangszeres népzene gyűjtését is Kallós Zoltán segítségével és irányításával Erdélyben.","shortLead":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta...","id":"20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e08519-be1a-4b51-935a-780b54215312","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","timestamp":"2019. június. 27. 12:29","title":"Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak a gazdaság megítélését illetően: van, ahol a vállalkozók 87 százaléka úgy érzi, már elindult a recesszió, míg máshol az emberek többsége elképzelhetetlennek tart egy újabb válságot.","shortLead":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak...","id":"20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f27fb-32f8-4761-9078-eb94309368ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","timestamp":"2019. június. 26. 11:51","title":"Rózsásan látják a helyzetet a magyar vállalkozók. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","shortLead":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","id":"20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a218ad82-9bc2-4a87-9222-05ef83f03346","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","timestamp":"2019. június. 26. 18:21","title":"Vilmos herceg azt sem bánná, ha a gyerekei melegek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már leégett a családi háza annak a családnak, amely most a MOM Sport tetején kigyulladt bódé tüzében elvesztette kislányát, számol be az RTL Klub Híradója.\r

\r

","shortLead":"Korábban már leégett a családi háza annak a családnak, amely most a MOM Sport tetején kigyulladt bódé tüzében...","id":"20190625_MOM_Sporttragedia_ez_mar_a_masodik_tuzeset_volt_a_csalad_eleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b1ceba-a37c-43bf-a8e0-d72217c32b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_MOM_Sporttragedia_ez_mar_a_masodik_tuzeset_volt_a_csalad_eleteben","timestamp":"2019. június. 25. 20:21","title":"MOM Sport-tragédia: ez már a második tűzeset volt a család életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]