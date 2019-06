Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa Strand parkolója is ilyen. ","shortLead":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa...","id":"20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef9f8b-314a-4dbc-9fa3-743676e190dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:04","title":"M. Richárd szerint csak a Lupa parkolójában vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","shortLead":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","id":"20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eccb88-290c-4f9e-b557-525bf226534f","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 28. 20:44","title":"Már biztosan negyeddöntőbe jut a női kosárlabda-válogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős késésekkel nyitotta a MÁV a hétvégét.","shortLead":"Jelentős késésekkel nyitotta a MÁV a hétvégét.","id":"20190629_Kicsit_elhasalt_a_MAV_a_Balatonatuszas_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc0c7-2e0f-4540-910e-ec3f25bc8b14","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Kicsit_elhasalt_a_MAV_a_Balatonatuszas_napjan","timestamp":"2019. június. 29. 09:26","title":"Kicsit elhasalt a MÁV a Balaton-átúszás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják a katolikusokat. ","shortLead":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják...","id":"20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90a10a5-dc7c-4fb8-8b89-68f369e5d176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","timestamp":"2019. június. 29. 08:00","title":"Diszkrimináció vagy melegjogok védelme? Össztűz alá került a lengyel IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lenne meglepetés, ha Európában megfúrnák Trócsányi biztosi álmait.","shortLead":"Nem lenne meglepetés, ha Európában megfúrnák Trócsányi biztosi álmait.","id":"20190629_Ha_Trocsanyi_elbukna_Orbannak_van_B_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4bbee-8b59-4baf-aa02-2644eab26bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Ha_Trocsanyi_elbukna_Orbannak_van_B_terve","timestamp":"2019. június. 29. 11:39","title":"Ha Trócsányi elbukna, Orbánnak van B terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este pontosító jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben a babaváró támogatásról, így már pontosan kiszámítható, hogy mennyi saját megtakarításra van szükség egy lakás megvásárlásához, ha a kölcsönt is igénybe veszünk. A július 1-31. között születő babák után is járni fog a babaváró kamatelengedése. ","shortLead":"Szerda este pontosító jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben a babaváró támogatásról, így már pontosan...","id":"20190627_babavaro_bankmonitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da08fdd-b832-4f7e-ac84-e761c7be0093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_babavaro_bankmonitor","timestamp":"2019. június. 27. 12:00","title":"Lényeges változások a babaváró feltételeiben: mutatjuk a lehetőségeket és a buktatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el Rétvári Bence államtitkár, miért szünteti meg a kormány a magántanulói jogviszonyt.","shortLead":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el...","id":"20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65a4fc-31c2-4e20-8e83-0f9dfde0d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","timestamp":"2019. június. 27. 15:56","title":"\"Túl sok volt a visszaélés\" – Rétvári elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántanulói jogviszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","shortLead":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","id":"20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a49513a-55cf-4122-aaa2-e3629f5d6ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. június. 28. 19:25","title":"Budapest közepén próbálta meg átúszni a Dunát egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]