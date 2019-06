Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722fc543-c27d-4cfb-84c8-246ac73d37ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési társaság vizsgálatot indított az ügyben. ","shortLead":"A közlekedési társaság vizsgálatot indított az ügyben. ","id":"20190628_Bedeszkazott_ajtoval_indult_el_egy_busz_Budapestrol_Bajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722fc543-c27d-4cfb-84c8-246ac73d37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fbd34a-2844-41b7-946d-8e0f4c33b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Bedeszkazott_ajtoval_indult_el_egy_busz_Budapestrol_Bajara","timestamp":"2019. június. 28. 16:24","title":"Bedeszkázott ajtóval indult el egy busz Budapestről Bajára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók között ott van többek között Bacsó Béla, Heller Ágnes, Ludassy Mária és Mérő László is.","shortLead":"Az aláírók között ott van többek között Bacsó Béla, Heller Ágnes, Ludassy Mária és Mérő László is.","id":"20190628_Az_ELTE_kozel_50_oktatoja_es_kutatoja_keri_ne_szavazzak_meg_az_MTAtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1c4de-af29-4fed-a73b-ecf2448bd9cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Az_ELTE_kozel_50_oktatoja_es_kutatoja_keri_ne_szavazzak_meg_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. június. 28. 16:27","title":"Az ELTE közel 50 oktatója és kutatója kéri, ne szavazzák meg az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének birtokában van.","shortLead":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma...","id":"20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297bf779-18a2-4568-b7f5-d8b57b6f8c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","timestamp":"2019. június. 28. 10:37","title":"Tiborczék Aligán is blokkolják a Balaton partjának használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Jövőkutató szakértők vázolták fel a lehetséges forgatókönyveket, ott voltunk mi is. \r

","shortLead":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e...","id":"samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c7d8f-5949-4b9e-b3b8-0430b047c8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 28. 17:30","title":"Szép új világ - Mit mondanak most a jövőkutatók a ránk váró világról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","shortLead":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","id":"20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba84ce1c-c3a7-45ad-87b2-c301cd322d9b","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","timestamp":"2019. június. 28. 20:28","title":"3700 éves urnatemetőt találtak egy kecskeméti mélygarázs építésekor - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","shortLead":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","id":"20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df0525-0e3c-4616-aa46-8587f588d99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Leváltják a Budapest Airport szóvivőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tartották be a pénzügyi fair play szabályait.","shortLead":"Nem tartották be a pénzügyi fair play szabályait.","id":"20190628_Kizartak_az_AC_Milant_az_Europa_Ligabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28c0b5-2cf6-4893-9fc0-d9dd24ba1364","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Kizartak_az_AC_Milant_az_Europa_Ligabol","timestamp":"2019. június. 28. 12:53","title":"Kizárták az AC Milant az Európa-ligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki szegedi vagy bármikor is hosszabb időre megfordult az egyetemi városban.","shortLead":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki...","id":"20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8638a08-6586-4483-88b0-71e48c91b8ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","timestamp":"2019. június. 29. 19:43","title":"Szeged Harca: zseniális animáció készült Szegedről a Trónok harca mintájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]