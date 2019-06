[{"available":true,"c_guid":"6e997e43-a8d8-4c11-89d7-3e816169dd3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Samu párkeresési hirdetése Valentin-napon jelent meg társkereső és közösségi oldalakon. Néhány hónap múlva rá is talált leendő párjára, Sacira. Az ifjú lámapár vidám esküvője csütörtökön volt Patcán. Az ünnepeltek egykedvűen vették a felhajtást, időnként annyit mondtak, hogy „Eeee”. Videós tudósításunk a Katica tanyai frigyről. ","shortLead":"Samu párkeresési hirdetése Valentin-napon jelent meg társkereső és közösségi oldalakon. Néhány hónap múlva rá is talált...","id":"20190628_Lama_lamaeskuvo_Katica_Tanya_Patca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e997e43-a8d8-4c11-89d7-3e816169dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b64fe08-d986-49ec-895d-01d58808b9cc","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Lama_lamaeskuvo_Katica_Tanya_Patca","timestamp":"2019. június. 28. 14:00","title":"“Megvolt a veszélye, hogy rúgásban végződik a kapcsolat” – lámaesküvőn jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Gomperz Tamás","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyi lopás.","shortLead":"Ahány ház, annyi lopás.","id":"20190628_gomperz_kis_fideszes_ingatlanhatarozo_tiborcz_felsoors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd84e07-5095-4e86-88dd-da1bb8c8c90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_gomperz_kis_fideszes_ingatlanhatarozo_tiborcz_felsoors","timestamp":"2019. június. 28. 14:05","title":"Gomperz: Kis fideszes ingatlanhatározó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja. A legutóbbi értesülés szerint még jól is kijöhet belőle.","shortLead":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja...","id":"20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb423c4-2b63-4854-be81-ec4a3a5ce67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 30. 10:03","title":"Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz fogyasztót érintett a tunéziai eset: sokan csak késéssel tudtak hazajönni, többen pedig még a külföldi repülőtéren vesztegelnek. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felvállalja a magyar fogyasztók ügyét, akiknek akár kártérítés és díjengedmény is járhat – írta nyilatkozatában a FEOSZ, amely a [email protected] e-mail címen várja a fogyasztói bejelentéseket.","shortLead":"Több mint száz fogyasztót érintett a tunéziai eset: sokan csak késéssel tudtak hazajönni, többen pedig még a külföldi...","id":"20190629_A_fogyasztovedok_segitenek_a_Tuneziaban_hagyott_magyar_turistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c599fa4b-8687-475e-9fe1-5cc4d86c22aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190629_A_fogyasztovedok_segitenek_a_Tuneziaban_hagyott_magyar_turistaknak","timestamp":"2019. június. 29. 17:20","title":"A fogyasztóvédők segítenek a Tunéziában hagyott magyar turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"32 ezer tonna kajszi lesz a fákon, már szedik.","shortLead":"32 ezer tonna kajszi lesz a fákon, már szedik.","id":"20190628_Sok_es_finom_barack_lesz_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98947404-4106-4e9d-86e0-8db22d912579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Sok_es_finom_barack_lesz_iden","timestamp":"2019. június. 28. 12:23","title":"Sok és finom barack lesz idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","shortLead":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","id":"20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb626a-9b10-4b89-a5ba-ff2c89129729","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","timestamp":"2019. június. 28. 12:37","title":"Jávor Benedek üzent Ádernek: \"Ezt a zöld idétlenkedést abbahagyhatná\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","shortLead":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","id":"20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8f2c81-5243-4c2b-90d6-9933c7fb1e39","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","timestamp":"2019. június. 28. 18:32","title":"Letöltendőt kért Hunvaldra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó tranzakciókat.","shortLead":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó...","id":"20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7287f46-cc3a-4c59-b745-8aa9f8cdb10c","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","timestamp":"2019. június. 28. 21:25","title":"Washington szankciókat hozott a venezuelai elnök fia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]