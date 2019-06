Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg a Die Welt című német konzervatív lap értesülése szerint az EU Oszakában, a G20-csúcstalálkozón tartózkodó állam-, illetve kormányfői helyi idő szerint péntek délután.","shortLead":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg...","id":"20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f72e7-a3a2-4803-8e8c-6fd27570eb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 29. 08:48","title":"Eldőlt, nem Weber lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a078107f-6e75-486a-a20e-0f2e9e66bdb3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Idén 37. alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt. Mindez azt jelenti, hogy az esemény történetében az úszók összesen immár több mint egymillió kilométert tettek meg.\r

","shortLead":"Idén 37. alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt. Mindez azt jelenti...","id":"20190629_A_Balatonatuszok_tul_vannak_az_egymillio_kilometeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a078107f-6e75-486a-a20e-0f2e9e66bdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b854581e-4137-4fe7-8faf-2b8b567baf89","keywords":null,"link":"/sport/20190629_A_Balatonatuszok_tul_vannak_az_egymillio_kilometeren","timestamp":"2019. június. 29. 14:37","title":"A Balaton-átúszók túl vannak az egymillió kilométeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lenne meglepetés, ha Európában megfúrnák Trócsányi biztosi álmait.","shortLead":"Nem lenne meglepetés, ha Európában megfúrnák Trócsányi biztosi álmait.","id":"20190629_Ha_Trocsanyi_elbukna_Orbannak_van_B_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4bbee-8b59-4baf-aa02-2644eab26bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Ha_Trocsanyi_elbukna_Orbannak_van_B_terve","timestamp":"2019. június. 29. 11:39","title":"Ha Trócsányi elbukna, Orbánnak van B terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja eltakarni az ifjú liberális kafkai átalakulását egy megöregedett tavarissá - írja Ujhelyi István az MSZP-PM EP-képviselője a \"rezsim bűneiről írt\" 250. nyílt levelében. \r

","shortLead":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja...","id":"20190630_Ujhelyi_meg_kongatja_a_veszharangot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514851db-99f3-4c42-a143-e48cfe7823a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ujhelyi_meg_kongatja_a_veszharangot","timestamp":"2019. június. 30. 11:49","title":"Ujhelyi még kongatja a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383793f9-9117-46bb-97e1-5be75d492d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Insider programjában részt vevő felhasználók már tesztelhetik azt az új kapcsolót, amivel (bizonyos mértékben) letiltja a nyomon követést a böngésző.","shortLead":"A Microsoft Insider programjában részt vevő felhasználók már tesztelhetik azt az új kapcsolót, amivel (bizonyos...","id":"20190628_microsoft_edge_bongeszo_nyomon_kovetes_tracking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383793f9-9117-46bb-97e1-5be75d492d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d9326-0e2a-4e98-ac41-49aae4ac1357","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_microsoft_edge_bongeszo_nyomon_kovetes_tracking","timestamp":"2019. június. 28. 20:03","title":"Hasznos funkció kerül az Edge-be, betesz a Microsoft a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73479d04-8abb-4df1-a7fa-4889a8ddde19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. ","id":"20190628_Majdnem_150_kmoraval_ment_neki_a_tererautonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73479d04-8abb-4df1-a7fa-4889a8ddde19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f588385c-90d8-4475-86ae-a2cf30c4bffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Majdnem_150_kmoraval_ment_neki_a_tererautonak","timestamp":"2019. június. 28. 19:06","title":"Majdnem 150 km/órával ment neki a teherautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]