[{"available":true,"c_guid":"1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetettség mértékének megállapításához a képalkotó rendszerek és a laborvizsgálatok eredményeit kombinálják majd. ","shortLead":"A veszélyeztetettség mértékének megállapításához a képalkotó rendszerek és a laborvizsgálatok eredményeit kombinálják...","id":"20190630_Elore_jelezheti_a_szivinfarktust_egy_magyar_kutatocsoport_uj_rizikobecslo_eljarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0379cf-4438-4480-bff9-f2d9a4fb74ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_Elore_jelezheti_a_szivinfarktust_egy_magyar_kutatocsoport_uj_rizikobecslo_eljarasa","timestamp":"2019. június. 30. 13:35","title":"Előre jelezheti a szívinfarktust egy magyar kutatócsoport új rizikóbecslő eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","shortLead":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","id":"20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4493d0f4-2ecd-4e5c-96de-2ec185b61e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","timestamp":"2019. június. 29. 14:36","title":"Tunéziában rekedt magyarok: sokan még mindig nem tudják, mikor jönnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, ezt követően Trump első amerikai elnökként észak-koreai területre lépett.","shortLead":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai...","id":"20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70d8bed-9ad9-4543-84f9-622ea23fb040","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. június. 30. 09:07","title":"Találkozott egymással Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Nem elég elfoglalni a kulturális intézményeket, át is kell formálni a kultúrát – szól az új parancs. A lenyúlás is folytatódik, s elbuknak még azok is, akik kompromisszumra törekszenek, most épp a POSZT.","shortLead":"Nem elég elfoglalni a kulturális intézményeket, át is kell formálni a kultúrát – szól az új parancs. A lenyúlás is...","id":"201926__kulturharc__erokozpontok__aposzt_vege__csak_egy_maradhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af372f75-d11a-48f3-9eef-a20b7f5d1bbf","keywords":null,"link":"/itthon/201926__kulturharc__erokozpontok__aposzt_vege__csak_egy_maradhat","timestamp":"2019. június. 30. 10:00","title":"Orbánék einstandolják a kultúrát, majd tönkreteszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország megegyezett Szaúd-Arábiával arról, hogy további hat-kilenc hónappal meghosszabbítják az olajkitermelést korlátozó megállapodás hatályát, amelyet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai és szövetségeseik kötöttek tavaly decemberben - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Oszakában.","shortLead":"Oroszország megegyezett Szaúd-Arábiával arról, hogy további hat-kilenc hónappal meghosszabbítják az olajkitermelést...","id":"20190629_Meghosszabbitottak_az_oroszszaudi_olajkitermelesi_alkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc2f504-399e-41b0-ab11-61d1f720b181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Meghosszabbitottak_az_oroszszaudi_olajkitermelesi_alkut","timestamp":"2019. június. 29. 18:50","title":"Meghosszabbították az orosz-szaúdi olajkitermelési alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron Wan-Bissakát.","shortLead":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron...","id":"20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbc3036-bed5-4d2e-b6cc-97fa92ccddc2","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","timestamp":"2019. június. 29. 15:43","title":"Ötvenmillió fontért igazolt védőt a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]