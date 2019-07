Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","id":"20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333cd974-8602-49b7-bef8-fb5f1018affa","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","timestamp":"2019. július. 02. 19:49","title":"Tévedésből vertek meg egy sétáló férfit Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e77887-876c-4562-be1f-813dc6e6b3ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA szeret lecsapni a vicces felhasználói kezdeményezésekre, ennek jegyében most egy érdekes betűtípust készítettek. A csomagot bárki letöltheti, ingyen van.","shortLead":"Az IKEA szeret lecsapni a vicces felhasználói kezdeményezésekre, ennek jegyében most egy érdekes betűtípust...","id":"20190702_ikea_soffa_sans_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e77887-876c-4562-be1f-813dc6e6b3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0cd39-9af1-433e-a2d7-2c86509033ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ikea_soffa_sans_betutipus","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Csinált egy fura betűtípust az IKEA, kanapékból áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929d3acd-13ec-4e34-ab44-950c90715b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám az emlékezetes pillanat.","shortLead":"Ez ám az emlékezetes pillanat.","id":"20190702_Hugh_Jackman_lesetalt_a_szinpadrol_es_segitett_egy_rajongojanak_a_lanykeresben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929d3acd-13ec-4e34-ab44-950c90715b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3999b54-9729-46dd-bd14-85fbffc65613","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hugh_Jackman_lesetalt_a_szinpadrol_es_segitett_egy_rajongojanak_a_lanykeresben","timestamp":"2019. július. 02. 10:17","title":"Hugh Jackman lesétált a színpadról, és segített egy rajongójának a lánykérésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó luxusszedánja egy duplaturbós V8-as motorból nyeri az erejét.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó luxusszedánja egy duplaturbós V8-as motorból nyeri az erejét.","id":"20190702_itt_az_uj_audi_s8_az_571_loeros_uj_zaszloshajo_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b222f90-fc94-421f-97fb-f338576db843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_itt_az_uj_audi_s8_az_571_loeros_uj_zaszloshajo_modell","timestamp":"2019. július. 02. 08:21","title":"Itt az új Audi S8: 571 lóerős új hibrid zászlóshajó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint július 4-én veszi le Japán Dél-Koreát arról a listáról, amely megkönnyíti az okostelefonok és televíziók készítéséhez használt bizonyos vegyi anyagok exportját. Ez globális szinten is komoly problémát idézhet elő, a dél-koreai Samsung és LG mellett gondba kerülhet az Apple, a Huawei és több más nagy gyártó készülékeinek összeszerelése is.","shortLead":"A tervek szerint július 4-én veszi le Japán Dél-Koreát arról a listáról, amely megkönnyíti az okostelefonok és...","id":"20190702_japan_export_del_korea_samsung_lg_apple_huawei_lenovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8aa69d8-90af-49ce-b0b1-252f11f36bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_japan_export_del_korea_samsung_lg_apple_huawei_lenovo","timestamp":"2019. július. 02. 19:03","title":"Bekeményít Japán, világszerte bajba kerülhet Samsung, az Apple és a Huawei gyártása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","shortLead":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","id":"20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ce4c6-b85b-4503-a58f-5c0489cc5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. július. 02. 08:23","title":"Felmérés: van esélye Karácsonynak Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak úgy röpködnek a milliók.","shortLead":"Csak úgy röpködnek a milliók.","id":"20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9094fea-fafc-4eb7-9021-27cea6301056","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","timestamp":"2019. július. 03. 10:13","title":"Szépen termeli a pénzt Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]