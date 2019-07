Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amíg nem tudják, mi okozta a szennyeződést, nem lehet kártérítési igényt beadni.","shortLead":"Amíg nem tudják, mi okozta a szennyeződést, nem lehet kártérítési igényt beadni.","id":"20190702_Magyarazatot_ker_a_fehervari_onkormanyzat_hogy_kerult_bakterium_a_stadion_vizebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e991e6df-c401-4981-9120-e1ce7fcb4a14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Magyarazatot_ker_a_fehervari_onkormanyzat_hogy_kerult_bakterium_a_stadion_vizebe","timestamp":"2019. július. 02. 16:42","title":"Magyarázatot kér a fehérvári önkormányzat, hogy került baktérium a stadion vizébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","shortLead":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","id":"20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603468a5-a170-45ca-a32a-69110dfb468c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","timestamp":"2019. július. 01. 16:10","title":"Mától az elektromos autóknak is berregniük kell az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már legalább 14 emberéletet követelt. Az eltűntek száma is meghaladja a tízet. Az árvízről videó is készült.","shortLead":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már...","id":"20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b3fadc-f384-46ea-919c-0266078f29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","timestamp":"2019. július. 02. 14:17","title":"Az évszázad árvize pusztít Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cb9678-06cd-49b1-87ed-f6343147d928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Homlok Zsolt.","shortLead":"Megérkezett Homlok Zsolt.","id":"20190701_Meszaros_Lorinc_veje_atveszi_a_Haladast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cb9678-06cd-49b1-87ed-f6343147d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401da083-3e62-49ec-846f-4cf700fb0935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Meszaros_Lorinc_veje_atveszi_a_Haladast","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Mészáros Lőrinc veje átveszi a Haladást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23f4723-1329-444d-9706-e562d7d4b412","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A manchesteri elektronikus zenei duó november 28-án lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"A manchesteri elektronikus zenei duó november 28-án lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20190702_Jon_a_Lamb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23f4723-1329-444d-9706-e562d7d4b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9866d-f170-4f4b-abb6-eec35c66e542","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Jon_a_Lamb","timestamp":"2019. július. 02. 15:16","title":"Jön a Lamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából ugyanígy viselkedik, mint a sorozatbéli karakter.","shortLead":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából...","id":"20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b035b7a-97d4-4cc3-a5e8-c0d8c9fc3b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","timestamp":"2019. július. 02. 11:33","title":"A Trónok harca Éjkirályáról neveztek el egy új gyapjaslégyfajtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","shortLead":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","id":"20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f959308-29d3-4b6c-9ef7-8059be6324df","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","timestamp":"2019. július. 02. 08:09","title":"Körvonalazódik az ellenzéki összefogás vidéken, már 16 helyen állítottak közös jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","shortLead":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","id":"20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfea4e7-8c3b-49c4-9063-1193179ced02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","timestamp":"2019. július. 02. 21:20","title":"Orbán: sokkal jobbak az esélyek az EU problémáinak megoldására, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]