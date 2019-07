Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3bb94c-1a0a-42be-a8a9-97dd02655259","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A turisták először a tengerbe vetették magukat a magasba lövellt tüzes rögök elől. ","shortLead":"A turisták először a tengerbe vetették magukat a magasba lövellt tüzes rögök elől. ","id":"20190703_Kitort_a_Stromboli_evakualjak_a_turistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3bb94c-1a0a-42be-a8a9-97dd02655259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77e6a31-dc66-49ea-913b-d397ee480132","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Kitort_a_Stromboli_evakualjak_a_turistakat","timestamp":"2019. július. 03. 18:24","title":"Kitört a Stromboli, evakuálják a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium épületénél akart demonstrálni a Mi Hazánk, a rendőrség azonban nem engedélyezte a megmozdulást. Más ellentüntetések kaptak engedélyt, de a felvonulókat idén nem fogják körbekordonozni. ","shortLead":"A Belügyminisztérium épületénél akart demonstrálni a Mi Hazánk, a rendőrség azonban nem engedélyezte a megmozdulást...","id":"20190704_pride_felvonulas_mi_hazank_toroczkai_laszlo_szelsojobboldali_ellentuntetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1d68c4-287f-42be-9f20-e8e42a8d28ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_pride_felvonulas_mi_hazank_toroczkai_laszlo_szelsojobboldali_ellentuntetes_rendorseg","timestamp":"2019. július. 04. 08:33","title":"Nem tüntethetnek Toroczkaiék a Pride-felvonulás útvonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai selejtezőtornára. Ez utóbbi lehetőség még nyitva a női válogatott előtt.","shortLead":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai...","id":"20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d213a-d8a3-4096-a47b-3b3f21fe760c","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","timestamp":"2019. július. 04. 14:27","title":"Egy hajszállal, de elbukta az Eb-negyeddöntőt a kosárválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","shortLead":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","id":"20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d6f7a-ab2f-453a-a8b9-446af7ec8118","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","timestamp":"2019. július. 04. 09:04","title":"A Kutyapárt csak ott állít fővárosi jelöltet, ahol „lehet tudni, hogy az ellenzéki induló egy bűnöző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker utódjának. Most először az EU két legbefolyásosabb pozícióját két nő töltheti be. A huszonnyolcak a földrajzi, a politikai egyensúlyt is igyekeztek tiszteletben tartani, kelet-közép-európai mégsem került a négy legfontosabb pozícióba. Egyelőre.","shortLead":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker...","id":"20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593aba18-760a-40fd-87f8-c78b6d40eb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"A német Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"Marianne Thyssen","category":"velemeny","description":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének egyik előfeltétele a társadalmilag befogadó Európa.","shortLead":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének egyik előfeltétele a társadalmilag befogadó Európa.","id":"20190704_Globalis_felmelegedes__egeto_tarsadalmi_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77429cf2-976c-4357-8977-11d33ee253f1","keywords":null,"link":"/velemeny/20190704_Globalis_felmelegedes__egeto_tarsadalmi_kerdesek","timestamp":"2019. július. 04. 11:30","title":"Globális felmelegedés – égető társadalmi kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA hőtérképen mutatta meg, amit a saját bőrünkön is érezhet(t)ünk: a város közepén hiába próbálunk elbújni a kánikula elől.","shortLead":"A NASA hőtérképen mutatta meg, amit a saját bőrünkön is érezhet(t)ünk: a város közepén hiába próbálunk elbújni...","id":"20190704_nasa_ecostress_nemzetkozi_urallomas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_hohullam_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1234df2-0aaf-453a-9105-2ee33867433f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_nasa_ecostress_nemzetkozi_urallomas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 04. 12:33","title":"A világűrből nézte végig a NASA az európai hőhullámot, és szomorú megállapításra jutottak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1266c93-a22d-407e-a314-80c55a77d221","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. ","shortLead":"A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. ","id":"20190703_Toy_Story_szexualis_zaklatas_metoo_kivagott_jelenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1266c93-a22d-407e-a314-80c55a77d221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a9e30c-8254-4b4d-a834-b014f5b966fa","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Toy_Story_szexualis_zaklatas_metoo_kivagott_jelenet","timestamp":"2019. július. 03. 15:25","title":"A MeToo-mozgalom miatt kivágtak egy jelenetet a Toy Story 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]