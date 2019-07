Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára a szervezőknek.","shortLead":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára...","id":"20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26e4ca4-c3d0-462b-ae0b-9fd7f8b74146","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:44","title":"Változás a Balaton Sound programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c865d6-4d16-4637-8087-7c2dabf51877","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Ludwig Múzeumban sem maradhatott ki a Bauhaus-centenárium köré szerveződő nagyszabású program. A kötelező jelleg azonban a koncepción is érződik. Különös mozgalom a Bauhaus. Annak ellenére, hogy működése rövid ideig tartott, hatása a jelenünkig elér. Ha nem lenne közhelyes ezzel a szóval illetni egy fontos irányzatot, azt is írhatnám, hogy a Bauhaus öröksége felmérhetetlen. ","shortLead":"A Ludwig Múzeumban sem maradhatott ki a Bauhaus-centenárium köré szerveződő nagyszabású program. A kötelező jelleg...","id":"20190705_Szinek_es_evek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c865d6-4d16-4637-8087-7c2dabf51877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92792de-1fe7-40c1-811a-3ae82dfda52c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190705_Szinek_es_evek","timestamp":"2019. július. 05. 13:31","title":"Színek és évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly módon, hogy az sejthalálhoz vagy betegséghez vezethet.","shortLead":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly...","id":"20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4553eb-0536-4277-93bd-6060ea4f1d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","timestamp":"2019. július. 04. 16:03","title":"Az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek törvényes házasságát.","shortLead":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek...","id":"20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d710a-0fe1-414f-88a1-6e5d89acf13a","keywords":null,"link":"/elet/20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. július. 04. 16:20","title":"Mit tenne az átlag magyar, ha kiderülne, hogy a szomszédja meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368aa842-ce83-4652-967b-c217484a2b4a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney-rajzfilmklasszikus új, játékfilmes feldolgozásában.","shortLead":"Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney-rajzfilmklasszikus új, játékfilmes feldolgozásában.","id":"20190704_a_kis_hableany_halle_bailey_foszereplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368aa842-ce83-4652-967b-c217484a2b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab3a52-a931-4522-9e60-35bc3d8d1f15","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_a_kis_hableany_halle_bailey_foszereplo","timestamp":"2019. július. 04. 12:18","title":"Leforgatják A kis hableányt, megvan a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845b12d-8413-4bce-83df-6b0d77b2912f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A tanév elején mutattuk be azt a Szendrőládon akkor beindult programot, amelynek keretében mintegy 50 hátrányos helyzetű gyereknek tanítanak programozási alapismereteket. A tanév végén, évzáró beszélgetésen gyűjtöttük össze a tapasztalatokat.","shortLead":"A tanév elején mutattuk be azt a Szendrőládon akkor beindult programot, amelynek keretében mintegy 50 hátrányos...","id":"20190704_A_gyerekekben_tudatosult_hogy_a_szamitogepeket_nem_csak_jatekra_lehet_hasznalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a845b12d-8413-4bce-83df-6b0d77b2912f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5f6a4a-f44c-4eba-b758-f03d55799aa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_A_gyerekekben_tudatosult_hogy_a_szamitogepeket_nem_csak_jatekra_lehet_hasznalni","timestamp":"2019. július. 04. 13:57","title":"\"A gyerekekben tudatosult, hogy a számítógépeket nem csak játékra lehet használni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","shortLead":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","id":"20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d880a4-cde7-4ae2-8545-8baca80e980b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","timestamp":"2019. július. 05. 14:49","title":"Egy közleményből derült ki, két helyen pluszban indul jobbikos polgármester-jelölt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere nem tesz eleget az őt elmarasztaló jogerős bírósági ítéletnek - mondta a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója csütörtökön.","shortLead":"A város polgármestere nem tesz eleget az őt elmarasztaló jogerős bírósági ítéletnek - mondta a Csongrád Megyei...","id":"20190704_MarkiZay_meg_nem_fizette_ki_a_hodmezovasarhelyi_korhaznak_a_nyolcszazezres_serelemdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b959e-5180-4b8b-ae8e-56414ce7b3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_MarkiZay_meg_nem_fizette_ki_a_hodmezovasarhelyi_korhaznak_a_nyolcszazezres_serelemdijat","timestamp":"2019. július. 04. 13:48","title":"Márki-Zay még nem fizette ki a hódmezővásárhelyi kórháznak a nyolcszázezres sérelemdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]