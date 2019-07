Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c66a91-21db-41d8-b787-24fe4eeb35ea","c_author":"BMW Group Magyarország","category":"brandcontent","description":"Kaposvári Katalin egy multinacionális bank fővárosi központjában dolgozik: munkahelyén a követelmények éppen olyanok, mint amilyennek azt egy nemzetközi pénzügyi cégnél elképzeljük. 2011-ben kötött házasságot, a családalapítás az esküvő után azonnal napirendre került. Az első fia megszületése után 44 hónappal már a harmadik gyermekének örülhetett; ekkor ő maga 30 éves volt. Férjével két fiút és egy kislányt nevel, a nagycsaládos lét kihívásairól kérdeztük őt. ","shortLead":"Kaposvári Katalin egy multinacionális bank fővárosi központjában dolgozik: munkahelyén a követelmények éppen olyanok...","id":"20190708_Nagycsalados_keplet_interju_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c66a91-21db-41d8-b787-24fe4eeb35ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782b8df3-35f4-40fb-83b7-f10a7523acbc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190708_Nagycsalados_keplet_interju_bmw","timestamp":"2019. július. 08. 11:30","title":"Nagycsaládos képlet: „A több gyerek nemcsak mennyiségi, hanem minőségi növekmény is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett az emberi jogok helyzetét, a nemi és jövedelmi egyenlőséget, a biztonságot, valamint az oktatási és egészségügyi rendszert vizsgálta.","shortLead":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett...","id":"20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bb0db9-03fb-44f0-95b3-7dfeb5a73418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","timestamp":"2019. július. 07. 14:05","title":"Ezekben az országokban a legjobb gyereknek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217b0133-0ec4-4a5d-89c6-857c7b34a99a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg kell hagyni ügyesen tácoltatja az 1000 lóerőt. ","shortLead":"Meg kell hagyni ügyesen tácoltatja az 1000 lóerőt. ","id":"20190708_Video_Vegre_Valtteri_Bottas_kinyirhatott_par_abroncsot_F1es_autojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217b0133-0ec4-4a5d-89c6-857c7b34a99a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6348c4d8-6ef3-44e9-b9ab-a65d633f5662","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Video_Vegre_Valtteri_Bottas_kinyirhatott_par_abroncsot_F1es_autojan","timestamp":"2019. július. 08. 14:22","title":"Videó: Végre Valtteri Bottas kinyírhatott pár abroncsot F1-es autóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","shortLead":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","id":"20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedde5d0-80f7-40d0-a6ed-9191738e17fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","timestamp":"2019. július. 08. 12:13","title":"Még néhány év és ledöntik a fizetőkapukat a horvát autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatán, majd várhatóan pénteken szavaznak annak végleges formájáról.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre...","id":"20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9501cd-f594-48fa-9d8d-974681c4926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","timestamp":"2019. július. 07. 13:56","title":"Jövő héten döntenek a jövő évi költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge Analytica-botrány után.","shortLead":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge...","id":"20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1090214a-7815-4807-a13b-c6835c8a2406","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","timestamp":"2019. július. 08. 10:33","title":"66 milliárd forintnyi büntetést kaphat a British Airways, mert kiszivárogtak az utasok adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja valóban nem hétköznapi tűzhányó, ugyanis lávató izzik a belsejében. A jelenség rendkívül ritka.","shortLead":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja...","id":"20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0163f7-96bc-406b-b0b3-0a0e8c6bd060","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","timestamp":"2019. július. 08. 11:03","title":"Lenézett a vulkán kráterébe az egyik műhold, és valami csodálatosat vett észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta Trump, Orbán jó munkát végez. Most egy meghívást kapott. Olyat, amilyet évek óta nem.","shortLead":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta...","id":"20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90560aa-6307-4f0d-8b69-207bfcd6ab30","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","timestamp":"2019. július. 08. 11:27","title":"Évek óta nem hívták, most beszédet is mond Orbán az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]