Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b55a79-b562-46c2-b127-a427c0be0d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi Duna-parton keveredett szóváltásba egy motoros, majd ütött.","shortLead":"A gödi Duna-parton keveredett szóváltásba egy motoros, majd ütött.","id":"20190709_Verekedo_motorost_keres_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b55a79-b562-46c2-b127-a427c0be0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a6802-9004-4dce-9187-b069b88d6e27","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Verekedo_motorost_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 09. 10:30","title":"Verekedő motorost keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","shortLead":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","id":"20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75f380-8079-463e-8ce4-0ff88b6822a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 10. 15:41","title":"Azurák Csaba lett a Budapest Honvéd új kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 1000 forintos havidíjból lehet ingóságra biztosítást kötni.

","shortLead":"Már 1000 forintos havidíjból lehet ingóságra biztosítást kötni.

","id":"20190710_Erdemes_alberletere_is_biztositast_kotni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03bf225-7554-4db6-a93b-b7e5764af490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Erdemes_alberletere_is_biztositast_kotni","timestamp":"2019. július. 10. 05:39","title":"Érdemes albérletre is biztosítást kötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt tervez piacra dobni, amely a modern technikából is merít egy keveset.","shortLead":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt...","id":"20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b777477-5159-4a6b-9415-04be6c38b237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","timestamp":"2019. július. 10. 17:03","title":"Jön az új walkman, kazetta kell majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország eladásáról.","shortLead":"A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország eladásáról.","id":"20190709_Megveszi_a_4iG_a_TSystemst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333251b-dd18-4cd9-a257-1455eb1a2408","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Megveszi_a_4iG_a_TSystemst","timestamp":"2019. július. 09. 11:12","title":"Megveszi a 4iG a T-Systemset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]