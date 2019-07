Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bf185d1-176e-4603-8b52-d5ec191060aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összegek nagyságát a Népszavának küldött tájékoztatásában a rendőrség megerősítette.","shortLead":"Az összegek nagyságát a Népszavának küldött tájékoztatásában a rendőrség megerősítette.","id":"20190715_illegalis_bevandorlo_migrans_hatarzar_hatarvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf185d1-176e-4603-8b52-d5ec191060aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47084e7-b63c-4154-82d3-2f6d62cc1815","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_illegalis_bevandorlo_migrans_hatarzar_hatarvedelem","timestamp":"2019. július. 15. 07:24","title":"22 millió forintba került egy illegális bevándorló megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","shortLead":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","id":"20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973e61c-3c75-4002-91d4-a834ac3d8048","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","timestamp":"2019. július. 14. 18:56","title":"Griezmann már Barcelonában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0168b12-98f4-4b76-b925-2b821aa752ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Kérjük érintse a terminálhoz! Az Isten fizesse meg!”","shortLead":"„Kérjük érintse a terminálhoz! Az Isten fizesse meg!”","id":"20190714_Perselypenz_Paypassszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0168b12-98f4-4b76-b925-2b821aa752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5bb50-8cf9-4719-af8f-0caf91c5c2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Perselypenz_Paypassszal","timestamp":"2019. július. 14. 20:42","title":"Perselypénz Paypass-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen látják a világot. Vélemény. ","shortLead":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen...","id":"20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb934ab-ca1e-4cbf-b140-9fb33936d5eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","timestamp":"2019. július. 14. 20:10","title":"Lehet, hogy Kocsis Máténak van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen az előírások szerint üzemeltek. ","shortLead":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen...","id":"20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71739f38-b2f7-4ddc-b495-14fe0c3a5060","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","timestamp":"2019. július. 15. 09:13","title":"Több kalandpálya használatát is megtiltotta az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","id":"20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffeaff-b832-4f83-bcd3-542d087f8d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","timestamp":"2019. július. 14. 11:24","title":"Egy belga férfi közel öt napig ült a vécén, hogy felállítson egy világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]