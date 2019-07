Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a53bea9b-667c-4997-9858-92b5ee283f6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanár című sorozat gárdájához csatlakozik.","shortLead":"A tanár című sorozat gárdájához csatlakozik.","id":"20190718_Liptai_Claudia_18_ev_utan_visszater_az_RTL_Klubhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53bea9b-667c-4997-9858-92b5ee283f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd497d04-aac7-4400-81df-d5865e39f5d4","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Liptai_Claudia_18_ev_utan_visszater_az_RTL_Klubhoz","timestamp":"2019. július. 18. 08:58","title":"Liptai Claudia 18 év után visszatér az RTL Klubhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves férfi július 9-e óta nem kapott enni, azonnali jogorvoslatra volt szükség. ","shortLead":"A 20 éves férfi július 9-e óta nem kapott enni, azonnali jogorvoslatra volt szükség. ","id":"20190718_Nem_adjak_fel_a_24_embert_eheztettek_a_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad51581-8aee-43fd-a4d2-ffaec875aa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Nem_adjak_fel_a_24_embert_eheztettek_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. július. 18. 17:50","title":"Nem állnak le, a 24. embert éheztették a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak.","shortLead":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési...","id":"20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf72ec6-2933-4aa1-8795-7d183f7381c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","timestamp":"2019. július. 18. 10:14","title":"Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","shortLead":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","id":"20190718_airbus_a321neo_repulogep_legialkalmassagi_direktiva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c50df0-ce54-443c-90e4-671a73e53590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_airbus_a321neo_repulogep_legialkalmassagi_direktiva","timestamp":"2019. július. 18. 11:33","title":"Gond lehet az Airbus A321neo gépekkel, ilyet vett most a Wizz Air is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","shortLead":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","id":"20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d210964-9e6f-45b5-a8d2-f940e000aed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","timestamp":"2019. július. 18. 18:45","title":"Még mindig rejtély, ki és miért ölette meg az újságírónőt Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt és az epilepsziát is gyógyítanák.","shortLead":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt...","id":"20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe5649-cf30-4170-9c06-7e89a49b433b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","timestamp":"2019. július. 17. 12:33","title":"Elkészült Elon Musk nagy álma: az agyból olvas ki jeleket az új kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös életfogytiglant plusz 30 év börtönt kapott.","shortLead":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös...","id":"20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa0e76d-e821-448b-8aee-387bdc2c8020","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","timestamp":"2019. július. 17. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a Köpcös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német...","id":"20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdd7aed-157c-40f8-a5c4-8f5904372c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","timestamp":"2019. július. 18. 11:23","title":"A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]