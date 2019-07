Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad763b90-13db-4ba8-a35c-2ecada3f10ae","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Körbejártuk a Lancia ikonikus versenyautóját, melynek hatalmas teljesítménye mellé pillekönnyű karosszéria társul.","shortLead":"Körbejártuk a Lancia ikonikus versenyautóját, melynek hatalmas teljesítménye mellé pillekönnyű karosszéria társul.","id":"20190718_kicsi_az_14_literes_motor_de_480_loero_talan_azert_eleg_lesz_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad763b90-13db-4ba8-a35c-2ecada3f10ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df85ae15-ad67-4735-b623-4d6e7fccb556","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_kicsi_az_14_literes_motor_de_480_loero_talan_azert_eleg_lesz_belole","timestamp":"2019. július. 18. 06:41","title":"Kicsi az 1,4 literes motor? De 480 lóerő talán azért elég lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz itt minden: napsütés, zápor, zivatar, szél, jég.","shortLead":"Lesz itt minden: napsütés, zápor, zivatar, szél, jég.","id":"20190718_Zivatarokkal_lopakodik_vissza_a_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914d9f4f-cef9-4e3a-8f9d-1099def0be14","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Zivatarokkal_lopakodik_vissza_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 18. 05:02","title":"Zivatarokkal lopakodik vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak.","shortLead":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt...","id":"20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d4bee2-7e05-4823-bda2-5e49b5c57e87","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 18. 06:35","title":"Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","shortLead":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","id":"20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4828b5ac-e620-44e6-810f-a6a8f553122c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","timestamp":"2019. július. 17. 09:38","title":"Majkának nem nagyon van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Keresve se találnának jobb alkalmat a vadonatúj hangulatjelek bemutatására a cégek, mint július 17-ét, az emojik világnapját. Itt vannak a legújabbak.","shortLead":"Keresve se találnának jobb alkalmat a vadonatúj hangulatjelek bemutatására a cégek, mint július 17-ét, az emojik...","id":"20190717_uj_emoji_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cee072-f57c-44ca-9ee2-638620460374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_uj_emoji_android_ios","timestamp":"2019. július. 17. 20:03","title":"Egy rakás új emoji költözik a telefonjába – mutatjuk, mik jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnálattal állapítják meg, továbbra is mindent megtesznek, hűek maradnak Széchenyi István örökségéhez.","shortLead":"Sajnálattal állapítják meg, továbbra is mindent megtesznek, hűek maradnak Széchenyi István örökségéhez.","id":"20190717_Semmitmondo_nyilatkozattal_emesztette_meg_az_MTA_elnoksege_a_megcsonkitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73a3365-3bb2-412d-8f14-b86951e3eaca","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Semmitmondo_nyilatkozattal_emesztette_meg_az_MTA_elnoksege_a_megcsonkitast","timestamp":"2019. július. 17. 10:36","title":"Semmitmondó nyilatkozattal emésztette meg az MTA elnöksége a megcsonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös életfogytiglant plusz 30 év börtönt kapott.","shortLead":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös...","id":"20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa0e76d-e821-448b-8aee-387bdc2c8020","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","timestamp":"2019. július. 17. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a Köpcös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]