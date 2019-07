Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve a károk minimalizálására – mit tegyünk, és mit ne.\r

\r

","shortLead":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve...","id":"20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f96f631-e414-4f2d-a4a8-9753f3933bd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","timestamp":"2019. július. 24. 12:33","title":"Mit tegyünk, ha a nyári párzási időszakban autónk elé ugrik egy nagyvad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","shortLead":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","id":"20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5280c0ff-36e0-47fe-a1b8-310610a5b7a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","timestamp":"2019. július. 24. 08:18","title":"Eljött a felvételizők legfontosabb napja, néhány óra, és kiderülnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85183308-c672-47cb-bda0-c2201bb42bbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-eladások tovább nőttek, noha külföldről egyre kevesebb használt kocsit hoznak be.","shortLead":"A használtautó-eladások tovább nőttek, noha külföldről egyre kevesebb használt kocsit hoznak be.","id":"20190725_Az_Opel_es_VW_a_legnepszerubb_hasznalt_auto_idehaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85183308-c672-47cb-bda0-c2201bb42bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179de0-8268-408d-865a-6c6706ac6ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Az_Opel_es_VW_a_legnepszerubb_hasznalt_auto_idehaza","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Az Opel és VW a legnépszerűbb használt autó idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek ügyére, úgy tűnik, a magyar kormány a migránsellenes retorika érdekében a félretájékoztatástól sem riad vissza. ","shortLead":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek...","id":"20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a022e88-a7a2-4b60-b3da-80f55db863f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. július. 24. 11:35","title":"Olyan menekültügyi nyilatkozatot torpedózott meg a magyar kormány, ami talán nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. ","shortLead":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti...","id":"20190725_Jolsvai_Andras_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e4249-2c5d-47ce-af48-c1707fa72ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Jolsvai_Andras_interju","timestamp":"2019. július. 25. 15:18","title":"\"Elolvastam őket, és mire felocsúdtam, kész volt a regény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c692f4-f570-406a-b6b8-667a054f8d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy szovjet gyártmányú, százkilós bombát találtak egy építkezésen. Péntek délelőtt hatástalanítják a robbanószerkezetet, lezárásokra érdemes készülni.","shortLead":"Egy szovjet gyártmányú, százkilós bombát találtak egy építkezésen. Péntek délelőtt hatástalanítják...","id":"20190725_Vilaghaborus_bombat_talaltak_a_Varosligetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c692f4-f570-406a-b6b8-667a054f8d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b316488-3e3d-4f50-970a-43e02f11f383","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vilaghaborus_bombat_talaltak_a_Varosligetnel","timestamp":"2019. július. 25. 15:16","title":"Világháborús bombát találtak a Városligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik.","shortLead":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik.","id":"20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6438-7b76-49f3-8dfb-dfe125527141","keywords":null,"link":"/sport/20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 23. 18:53","title":"Így dob gólt törött ujjal a magyar pólóklasszis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","shortLead":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","id":"20190724_pollenallergia_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f3027-1b93-496e-9eca-700e6c4316e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_pollenallergia_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"A klímaváltozás miatt szinte mindenki allergiás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]