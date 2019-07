Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e96c49c-dce0-47c3-bfb4-1ebc3c2edc21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vészjósló hangzású benzinpusztító kupé, a másik egy nyitható tetejű spórolós túraautó. Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a bajor gyártó hosszú idő után feltámasztott legendás 8-as sorozatának új képviselői.","shortLead":"Az egyik egy vészjósló hangzású benzinpusztító kupé, a másik egy nyitható tetejű spórolós túraautó. Kipróbáltuk...","id":"20190728_bmw_8_teszt_menetproba_m850i_kupe_840d_kabrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e96c49c-dce0-47c3-bfb4-1ebc3c2edc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd63302-74ed-40b4-b55c-895933ea9d93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_bmw_8_teszt_menetproba_m850i_kupe_840d_kabrio","timestamp":"2019. július. 28. 12:30","title":"Az ördög jobb és bal keze: BMW 8-as duplateszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air Baltic gépének műszaki hiba miatt kellett megszakítania útját.","shortLead":"Az Air Baltic gépének műszaki hiba miatt kellett megszakítania útját.","id":"20190728_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_utasszallito_a_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b387aa4b-5a27-4715-bb91-bc426aa2a4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_utasszallito_a_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 28. 07:39","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco és Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","shortLead":"A Tesco és Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","id":"20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05965eb5-bc81-4c13-8d54-ac7bce02d8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2019. július. 29. 05:55","title":"Jól veszik a magyar dinnyét a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok gazdaságpolitikája is. Máig nem egyértelmű, vajon nem az sikerült-e félre, hogy a háborús jóvátétel alól igyekeztek kibújni.","shortLead":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok...","id":"201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5166d230-1a16-47b6-9fb2-492986777565","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","timestamp":"2019. július. 28. 16:00","title":"A béke okozta a második világháborút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is állították miatta a rendezvényt.","shortLead":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is...","id":"20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ce9-9184-4906-80c7-56288ecd7a86","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 14:40","title":"Tömegverekedés miatt kellett leállítani a FEZEN Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]