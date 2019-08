Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","shortLead":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","id":"20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb71d8-4c34-42e3-8a78-d3f6efc0147c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:41","title":"Uniós védelmet kapott a magyar túró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f37486c-7a9a-48e9-9e3e-bc2de6367bc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, 200 millió forintos befektetést kapott a \"szakemberek Tindereként\" is meghatározható magyar startup. A fix24.hu-en húszezer mesterember közül lehet válogatni, és ajánlatot kérni tőlük különféle munkákra.","shortLead":"Újabb, 200 millió forintos befektetést kapott a \"szakemberek Tindereként\" is meghatározható magyar startup...","id":"20190802_fix24_szakemberkereso_hiventures_befektetes_200_millio_nemzetkozi_terjeszkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f37486c-7a9a-48e9-9e3e-bc2de6367bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebac247-0bb0-499f-ae57-64303fbab11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_fix24_szakemberkereso_hiventures_befektetes_200_millio_nemzetkozi_terjeszkedes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:03","title":"Ezen a weboldalon 20 000 mesterember van fent, és azt is írják, melyik mennyire megbízható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán közléséhez képest.\r

\r

","shortLead":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán...","id":"20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043f9bf2-02c9-43c3-809e-6969e32ae1ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:11","title":"Orbán valahogy kifelejtette, hogy a jogállamiságról is beszélt von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201931_megvettek_maguknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850ec7aa-5a04-429d-9640-5e02d8b01d9c","keywords":null,"link":"/itthon/201931_megvettek_maguknak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:10","title":"Nagy Gábor: Megvették maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól akarják megtudakolni, hogy ez összhangban van-e az uniós joggal. ","shortLead":"Az Európai Bizottságtól akarják megtudakolni, hogy ez összhangban van-e az uniós joggal. ","id":"20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4314ddeb-487c-4ef4-9e9b-7ca0569fb201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","timestamp":"2019. július. 31. 17:48","title":"Az MSZP az EU-hoz fordul a Magyarországon lerakott szennyvíziszap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hát nehogy olcsóbb legyen már!","shortLead":"Hát nehogy olcsóbb legyen már!","id":"20190802_Modositani_kell_a_szerzodest_3_milliarddal_dragul_a_szegedi_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8da877-fd62-48c8-abcc-d4a5afe9fa5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Modositani_kell_a_szerzodest_3_milliarddal_dragul_a_szegedi_stadion","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:58","title":"Módosítani kell a szerződést, 3 milliárddal drágul a szegedi stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","id":"20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd3df9-62a6-46b3-8112-ca7ba30a7ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:09","title":"Most az autópályákon számíthatnak kellemetlenségre az Olaszországban nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]