Valószínűleg ez a legerősebb VW Bulli Németországban. A HGP tuningműhelye a VW T5-ös modell erejét egészen 700 lóig küldte.

Azt is mondhatnánk, hogy szinte semmi különleges, mert kívülről lehet kissé feltűnő színű és meglehetősen vastag felnikkel van ellátva ez a busz, de a többi nem igazán látszik. Egészen addig, amíg nem forszírozunk vele egy kis versengést.

Az átalakított VW T5 Multivan Business modell, mostanra egy 700 lóerős twin-turbo szörny lett, az egyébként újabb, T6-os külső megjelenésével.

Eredetileg a VW busz 204 LE-s és 450 Nm-es nyomatékú motorral volt szerelve, amely az átfogó átalakítás után lett 700 lóerős és 925 Nm nyomatékú.

A brtuális adatok mellett, hogy élettartama is legyen a HGP-nél áttervezték a teljes technológiát: a felfüggesztést, a féket, a sebességváltót, a kipufogót és az elektronikát is módosítottak. A kocsi alatt OZ 20 hüvelykes könnyűfém keréktárcsái vannak, de a HGP busz hű marad az üzleti modell jellegéhez mert, továbbra is bőrülések, mennyezeti monitor, és DVD lejátszó is vannak a fedélzeten - csak néhány részlet említve.

