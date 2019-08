Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul a polgármesterségért, egy nyíradonyi alapítvány 332 milliós kormánytámogatást kapott. Aminek az elnöke korábban Tasó volt.\r

\r

","shortLead":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul...","id":"20190731_Ismet_kozpenzt_kapott_a_Taso_Laszlohoz_kotheto_nyiradonyi_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bffb4d-e873-454b-8241-3b23d2283f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Ismet_kozpenzt_kapott_a_Taso_Laszlohoz_kotheto_nyiradonyi_egyesulet","timestamp":"2019. július. 31. 21:44","title":"Ismét közpénzt kapott a Tasó Lászlóhoz köthető nyíradonyi egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2d56a4-baca-4d89-9ca7-cd9c77568362","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.","shortLead":"Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.","id":"20190731_wladar_sandor_kenderesi_tamas_vizes_vb_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2d56a4-baca-4d89-9ca7-cd9c77568362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d2a3f-9bce-4809-8bf4-61a2c796dc46","keywords":null,"link":"/sport/20190731_wladar_sandor_kenderesi_tamas_vizes_vb_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. július. 31. 18:00","title":"Wladár a Kenderesi-ügyről: Nem fogunk hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","id":"20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb53a56e-4318-40e4-82af-4d35c3709bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:03","title":"Két 40 megapixeles kamera kerülhet a Huawei új csúcsmobiljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Washington továbbra sem helyesli a Nemzetközi Beruházási Banknak adott széles körű magyar kedvezményeket.","shortLead":"Washington továbbra sem helyesli a Nemzetközi Beruházási Banknak adott széles körű magyar kedvezményeket.","id":"20190802_Amerikanak_nem_tetszik_hogy_Magyarorszag_tart_karokkal_fogadta_Putyin_bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d5fac-3bbd-480b-8e4d-51e0521a95bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerikanak_nem_tetszik_hogy_Magyarorszag_tart_karokkal_fogadta_Putyin_bankjat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:18","title":"Amerikának nem tetszik, hogy Magyarország tárt karokkal fogadta Putyin bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi ügyvédje fellebbez a döntés ellen. ","shortLead":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi...","id":"20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae56009-203f-4870-8494-b94f04adfa41","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","timestamp":"2019. július. 31. 15:53","title":"Elrendelték a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9fdbb7-e677-4d98-aec8-e57fff5619cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint fél kiló málnát kell beledolgozni az idei nyertes Magyarország Tortájába, amely a Boldogasszony csipkéje fantázianévre hallgat. ","shortLead":"Több mint fél kiló málnát kell beledolgozni az idei nyertes Magyarország Tortájába, amely a Boldogasszony csipkéje...","id":"20190731_Rengeteg_malnaval_keszul_az_idei_Orszag_Tortaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9fdbb7-e677-4d98-aec8-e57fff5619cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558739a-ab27-44af-98a6-84a7cd7b6feb","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Rengeteg_malnaval_keszul_az_idei_Orszag_Tortaja","timestamp":"2019. július. 31. 16:31","title":"Rengeteg málnával készül az idei Ország Tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főigazgatói visszatámadás ellenére nem új keletű jelenség, hogy ellátásra váró tömegek állnak sorban az Országos Onkológiai Intézetben, amely kétségkívül túlterhelt. Erről ír a csütörtöki HVG.","shortLead":"A főigazgatói visszatámadás ellenére nem új keletű jelenség, hogy ellátásra váró tömegek állnak sorban az Országos...","id":"20190801_Evek_ota_ez_megy_Onkologiai_Intezetben_zsufolt_varakozas_a_fulledt_folyoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7d648e-ecbb-4f17-8d81-319fa975db1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Evek_ota_ez_megy_Onkologiai_Intezetben_zsufolt_varakozas_a_fulledt_folyoson","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:48","title":"Évek óta ez megy Onkológiai Intézetben: zsúfolt várakozás a fülledt folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint ő akarta megöletni 1996-ban a fogathajtót.","shortLead":"A vádirat szerint ő akarta megöletni 1996-ban a fogathajtót.","id":"20190802_portik_tamas_hajto_elleni_merenylet_1996_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131b0564-c982-4d53-bd1f-3df3f0722b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_portik_tamas_hajto_elleni_merenylet_1996_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:23","title":"Vádat emeltek Portik ellen az 1996-os ügetői merénylet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]