Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0000ae9-9e24-444b-92ec-4b8438438a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háztartási készüléket ezúttal nem pont arra használták, mint amire eredetileg szánták.","shortLead":"A háztartási készüléket ezúttal nem pont arra használták, mint amire eredetileg szánták.","id":"20190809_a_nap_fotoja_vasaloval_ekeltek_ki_egy_parkolo_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0000ae9-9e24-444b-92ec-4b8438438a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39964ca1-f41d-4db6-9685-a741e3877578","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_a_nap_fotoja_vasaloval_ekeltek_ki_egy_parkolo_autot","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:41","title":"A nap fotója: vasalóval ékeltek ki egy parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megműtötték Kenderesi Tamás úszó térdét.","shortLead":"Megműtötték Kenderesi Tamás úszó térdét.","id":"20190808_Hatastalanitottak_a_ketyego_bombat_Kenderesi_Tamas_terdeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8788414-1228-49f0-a8c9-2628328434e0","keywords":null,"link":"/sport/20190808_Hatastalanitottak_a_ketyego_bombat_Kenderesi_Tamas_terdeben","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:23","title":"Hatástalanították a „ketyegő bombát” Kenderesi Tamás térdében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WhatsApp rendszerében felfedezett sérülékenység kihasználásával bármelyik felhasználó beszélgetését manipulálni tudják a hackerek. De van ennél rosszabb is.","shortLead":"Egy, a WhatsApp rendszerében felfedezett sérülékenység kihasználásával bármelyik felhasználó beszélgetését manipulálni...","id":"20190808_whatsapp_facebook_serulekenyseg_hiba_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d0d580-2b96-444d-ab34-a1c113d51f3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_whatsapp_facebook_serulekenyseg_hiba_hackerek","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:03","title":"Olyan hibára bukkantak a WhatsAppban, amivel meghamisíthatók az üzenetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz a referenciát Mészáros Lőrinc egyik cége és Simicska Lajos volt birodalmának volt ékköve, a Közgép nyújtja.","shortLead":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687037dd-6dd7-402d-a794-fcef582fe7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc öccsének csodacége 2,5 milliárdért fejez be egy gyalogos-felüljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges alkotmányos státusát, és közölte, Új-Delhi lépése nagyon komoly következményekkel fog járni. Egyben felszólította a világ országait, hogy bírják Indiát jobb belátásra.\r

\r

","shortLead":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges...","id":"20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f708ff-4785-4cb6-9843-5defd5ae6f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:48","title":"Pakisztán megfenyegette Kasmír miatt Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","shortLead":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","id":"20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013786c5-de0d-42c1-97d9-1b2509489c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:43","title":"Egy időre leállt a bankkártyás fizetés a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45441c97-6f82-4c88-9559-38bb15250fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem lehet panasz az alternatív hajtású autók terjedésére, ha a bővülés ütemét nézzük. ","shortLead":"Nem lehet panasz az alternatív hajtású autók terjedésére, ha a bővülés ütemét nézzük. ","id":"20190808_zoldrendszam_autopark_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45441c97-6f82-4c88-9559-38bb15250fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10bdf17-3c41-457e-a527-e9fe3e8f39c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_zoldrendszam_autopark_statisztika","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:05","title":"Havonta 500-600 zöld rendszámot adnak ki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]