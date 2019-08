Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik képviselő felkiáltott: elnök úr, valamelyikünk légszennyezést követett el, s tudom is, hogy ki volt. A szag végül olyan erős lett, hogy rövid időre felfüggesztették a tanácskozást is.","shortLead":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik...","id":"20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29747a65-1df5-41a6-a883-65f735da2a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Kiadós szellentés miatt szakadt félbe Kenyában egy parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar orvoscsapat választott szét. Az állapotuk stabil, az egyikük már magához is tért, a másiknak is önálló a légzése. ","shortLead":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar...","id":"20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea170b5d-762d-481f-8f40-59b13fdba46c","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:43","title":"Magához tért a koponyájuknál szétválasztott sziámi ikrek egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","shortLead":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","id":"20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271636e-cc3d-4881-8f6d-d258deb59c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:36","title":"Összekeverte a korrupt ügyintézőt a tisztességessel, le is bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfit öltek meg.","shortLead":"Egy férfit öltek meg.","id":"20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4842e-f968-41a3-bb6f-21b832a757a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:42","title":"Gyilkosság történt Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább az Orbán-kormány ellenére.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább...","id":"20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b726398-76d2-480d-9171-9ad2afecaf53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:06","title":"Bod Péter Ákos: A kormány kiadásainak egy része bicskanyitogató urizálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi város mellett, Thaiföldön.","shortLead":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi...","id":"20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe4271-bd0e-4012-99e7-5724e6f6abf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:27","title":"A szárazság miatt újra előkerült egy rég eltűnt templom Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","shortLead":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","id":"20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6267e17b-d305-4ab2-87b3-748fd47e56eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Húsz forinttal emelte a dinnye árát a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan minden egyes netes fizetésnél egy SMS-ben kapott kódot is be kell majd pötyögni. Ez csak ideiglenes megoldás lesz, a szigorúbb azonosítást a telefonok ujjlenyomat-olvasójával vagy arcfelismeréssel kell majd valószínűleg oldani. A szigorításra azért is van szükség, mert a bankok és az ügyfelek közé beengednek új szolgáltatókat.","shortLead":"Hamarosan minden egyes netes fizetésnél egy SMS-ben kapott kódot is be kell majd pötyögni. Ez csak ideiglenes megoldás...","id":"20190810_psd2_bank_atutalas_mnb_bankolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f48de-6e47-42ca-9e7e-99b0cf606de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_psd2_bank_atutalas_mnb_bankolas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:00","title":"Szeptembertől egy darabig macerásabb lesz neten fizetni, de aztán jön a Kánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]