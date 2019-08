Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi. A Quimby-frontember válaszában a gyűlölet túlfogyasztásával magyarázza a fideszes borász szavait.","shortLead":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi...","id":"20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e86374-bdc0-4b6b-8093-49b62a32a060","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"\"Mértéktelen gyűlöletfogyasztás\" – Kiss Tibi visszaszólt Tusványos-ügyben Tiffán Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","shortLead":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","id":"20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f0b8fd-5543-4ff0-87ac-73c236267205","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:19","title":"Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","shortLead":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","id":"20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266c5e8b-2068-4bca-ad68-4768207877f7","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:33","title":"Különleges utasai voltak egy MÁV-szerelvénynek: egy szamár és egy kecske vonatozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük szerint már idén visszaesés lehet.\r

\r

","shortLead":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük...","id":"20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e794f-db3c-40de-8c21-38aafdd2127d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:38","title":"Egyre több amerikai közgazdász vár recessziót 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragédia a magyar televíziózásban!","shortLead":"Tragédia a magyar televíziózásban!","id":"20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ca0f60-cfa1-40e3-bb54-600a1d28e05f","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:01","title":"Kikerül a főműsoridőből a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat megszólítani – lezárult a Zempléni Fesztivál.\r

","shortLead":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat...","id":"20190820_Komolyzene_konnyeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c873c0-ee7f-4f12-b5d7-32dc6f20ffc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Komolyzene_konnyeden","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:35","title":"Komolyzene könnyedén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c87d835-a2b3-4b2b-bcfa-0e4affe35b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét kocsit a német hatóságok körözték.","shortLead":"Mindkét kocsit a német hatóságok körözték.","id":"20190821_A_hetvege_legkomolyabb_fogasa_volt_ez_a_20_millios_Audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c87d835-a2b3-4b2b-bcfa-0e4affe35b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb029e0-5599-45a3-8335-cfcfb1d1cbdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_hetvege_legkomolyabb_fogasa_volt_ez_a_20_millios_Audi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:55","title":"Két 20 milliós lopott Audit is elkaptak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]