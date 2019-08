Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés szerint a magyar csapat most a szegedi vébén ebben a számban nem tud olimpiai kvótát szerezni.\r

\r

","shortLead":"A döntés szerint a magyar csapat most a szegedi vébén ebben a számban nem tud olimpiai kvótát szerezni.\r

\r

","id":"20190822_Kizartak_a_KaraszKozak_kajakparostb_a_szegedi_kajakkenu_vbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d113c35-af2c-4a26-aa18-48156837fee1","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Kizartak_a_KaraszKozak_kajakparostb_a_szegedi_kajakkenu_vbn","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:45","title":"Kizárták a Kárász–Kozák-kajakpárost a szegedi kajak-kenu vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a Twitter is tucatnyi olyan fiókot blokkolt az elmúlt órákban, melyeket kínai kormányzati szervek hoztak létre, hogy a hongkongi tüntetőket lejárassák. A lépés nem maradt válasz nélkül.","shortLead":"A Facebook és a Twitter is tucatnyi olyan fiókot blokkolt az elmúlt órákban, melyeket kínai kormányzati szervek hoztak...","id":"20190823_kormanymedia_facebook_twitter_hongkongi_tuntetesek_kinai_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60573a75-2b3c-436b-904d-fbc9a908a8a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_kormanymedia_facebook_twitter_hongkongi_tuntetesek_kinai_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Pont a kínai kormány mondja, hogy igazságtalan, ha a Facebook blokkolja a fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","shortLead":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","id":"20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f1094-9504-498b-9fa2-59f0ad543d14","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:23","title":"Független civilként mutatta be a Hír Tv a pécsi Fidesz emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren Csingisz bántalmazói az iskolában. A most 23 éves, apai ágról mongol, anyai ágról magyar származású fiatal először egy TEDx-előadás kedvéért vette számba, hogy mi minden történt vele. Azóta pedig újra meg újra elmondja: az iskolai zaklatásból van kiút.","shortLead":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren...","id":"20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715467a6-50d1-4085-816d-61ddbd8a6e10","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:00","title":"Miért várjuk meg mindig, amíg tragédia történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","shortLead":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","id":"20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc13f90-ed2c-41a9-b706-aba0e599ae64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:46","title":"Semmi nem látszik még a dél-budai szuperkórházból, de már költik a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","shortLead":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","id":"20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866983e1-ac2c-4e1e-9f9d-93253eee01a3","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:50","title":"Mindkét szétválasztott sziámi iker állapota stabil, a másik kislány is kinyitotta a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]