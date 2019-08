Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma, a külpiacokon kisebb mennyiséget tudtak értékesíteni a gazdálkodók – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma...","id":"20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ebe11-314c-44dc-90b4-eb44dd79288d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:21","title":"Igencsak akadozik a magyar dinnyeexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf131304-b45b-4a67-8cc2-b0f9b4ba72fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2024-ben Tartu lesz az egyik kulturális főváros. ","shortLead":"2024-ben Tartu lesz az egyik kulturális főváros. ","id":"20190829_Veszprem_utanegy_eszt_varos_lesz_Europa_Kulturalis_Fovarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf131304-b45b-4a67-8cc2-b0f9b4ba72fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa8d734-3b25-4040-91c3-58c9921d6f6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Veszprem_utanegy_eszt_varos_lesz_Europa_Kulturalis_Fovarosa","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:44","title":"Veszprém után egy észt város lesz Európa Kulturális Fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt \"három gorilla\" rájuk támadt. A polgármester szerint a két férfi inzultálta őket, és nem a marcipánosztást, hanem a támogatói aláírásokat fotózták. ","shortLead":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben...","id":"20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc187e1-d711-4bc1-8be2-3f682122a1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:27","title":"Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\" Palkovics László minisztériumából került ki.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\"...","id":"20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c964e92d-d065-4128-b831-f7949bc1fdeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:25","title":"Palkovics két államtitkárát is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","shortLead":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","id":"20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dba1-d2de-4349-b098-a61ffa96f159","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:04","title":"Titkos mérések szerint elolvadt Tarlós előnye, de a nyilvános számok szerint sokkal vezet Karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493cfe3e-3b6d-4720-aa70-78831ca3b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Humble Bundle egyik új akciójában az utóbbi évek egyik remek versenyjátékát szerezhetik be fizetés nélkül a PC-sek.","shortLead":"A Humble Bundle egyik új akciójában az utóbbi évek egyik remek versenyjátékát szerezhetik be fizetés nélkül a PC-sek.","id":"20190830_humble_bundle_pc_ingyen_jatek_dirt_rally","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=493cfe3e-3b6d-4720-aa70-78831ca3b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2facc3de-1e0d-4643-bd7e-f2ef8b01d398","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_humble_bundle_pc_ingyen_jatek_dirt_rally","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Ingyen tölthető az egyik legjobb autóversenyzős játék, a DiRT Rally","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két évtizedébe telt a NASA-nak, miközben felfoghatatlan pénzt költöttek el rá.","shortLead":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két...","id":"20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13faba-445a-4174-8b96-55213e27d1e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:03","title":"20 évnyi szerelgetés után a NASA összerakta a Hubble utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség három hónapos hosszabbítást akart, a Fővárosi Törvényszék egy hónapot adott. ","shortLead":"Az ügyészség három hónapos hosszabbítást akart, a Fővárosi Törvényszék egy hónapot adott. ","id":"20190830_Meghosszabbitottak_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3499fd5-991c-4d36-b648-45fe079317be","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Meghosszabbitottak_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:26","title":"Meghosszabbították a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]