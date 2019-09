Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ccc43e-0112-4cbc-b454-454d11b4ec7a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És már megint az a fránya evolúció az ok.","shortLead":"És már megint az a fránya evolúció az ok.","id":"20190903_Mar_az_anyamehben_kialakulhat_a_kedvenc_etelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ccc43e-0112-4cbc-b454-454d11b4ec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3277a47f-2a23-43e1-bdd2-2ac177b2ca7b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190903_Mar_az_anyamehben_kialakulhat_a_kedvenc_etelunk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:15","title":"Már az anyaméhben eldőlhet, mi a kedvenc ételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom tagsága. ","shortLead":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom...","id":"20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3691789-b2e0-4023-9490-af96c106360e","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:23","title":"Felállhat az új olasz kormány, rábólintott az Öt Csillag Mozgalom tagsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hírek szerint Bódis József eddigi oktatási államtitkár viszi tovább az ITM-ben a felsőoktatást, azonban az áthelyezésnek még nincs nyoma. ","shortLead":"A hírek szerint Bódis József eddigi oktatási államtitkár viszi tovább az ITM-ben a felsőoktatást, azonban...","id":"20190903_palkovics_emmi_itm_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a048a5-b9d5-497f-bc48-34f7db76d027","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_palkovics_emmi_itm_felsooktatas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:28","title":"Palkovics elvitte az egyetemeket, de vezetőt még nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázst az EP igazságügyi bizottságába szánnák alelnöknek, de nem szavaztak róla.","shortLead":"Hidvéghi Balázst az EP igazságügyi bizottságába szánnák alelnöknek, de nem szavaztak róla.","id":"20190903_Trocsanyi_utan_ujabb_fideszes_jeloltbol_nem_lesz_a_heten_EPalelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4859deb7-7f6e-4b45-aae6-50187d6daf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Trocsanyi_utan_ujabb_fideszes_jeloltbol_nem_lesz_a_heten_EPalelnok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:06","title":"Trócsányi után újabb fideszes jelöltből nem lesz a héten EP-bizottsági alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből országos, átpolitizált botrányt a Tv2. Az újabb részletek alapján már az is alapvető kérdés, vajon honnan tudott a kormányoldali csatorna az eredetileg bántalmazás miatt indult büntetőügyről.","shortLead":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből...","id":"20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ba6b-6985-404f-990a-8c2cf2a70112","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:30","title":"\"Mikor láttam a Tv2-n, nem kaptam levegőt\" – így lett botrány a Donáth-ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bármelyik közgazdász megerősítheti, hogy igenis reagálunk az ösztönzőkre. A magatartáskutató pszichológusok azonban arra is rámutatnak, hogy az egyéni reakciót legalább annyira befolyásolja az ösztönzőhöz kapcsolódó kontextus, mint maga a felkínált ösztönző.","shortLead":"Bármelyik közgazdász megerősítheti, hogy igenis reagálunk az ösztönzőkre. A magatartáskutató pszichológusok azonban...","id":"20190903_Hogyan_lehet_egy_kis_valtoztatassal_1_1_tobb_mint_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ba8ca-46ea-4192-b052-fea848b46525","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190903_Hogyan_lehet_egy_kis_valtoztatassal_1_1_tobb_mint_2","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:15","title":"Hogyan lehet egy kis változtatással 1+1 több, mint 2?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n...","id":"20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af13701-e0ff-43ab-8a1b-b29e8f4559cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:00","title":"Menekülés a semmibe – Elefánt-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]