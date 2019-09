Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","shortLead":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","id":"20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c79eb1-85a8-4cf6-a824-b109fd0dddd5","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:19","title":"Szeptember végén lesz a Világ legnagyobb tanórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381fda73-2431-4271-ba4e-8bc096e5b881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MÁV rengeteget tett a nemzeti önbecsülésünkért – mondta Vujity Tvrtko, amikor a cég kommunikációs vezetőjével együtt elhelyezett egy magyar állomásneveket megjelenítő táblát a Keleti pályaudvaron egy vasúti szerelvényen. ","shortLead":"A MÁV rengeteget tett a nemzeti önbecsülésünkért – mondta Vujity Tvrtko, amikor a cég kommunikációs vezetőjével együtt...","id":"20190904_mav_varosnevek_hataron_tuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381fda73-2431-4271-ba4e-8bc096e5b881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b6eb6-1ad3-4cb9-a94f-7bdb94739d23","keywords":null,"link":"/elet/20190904_mav_varosnevek_hataron_tuli","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:31","title":"Itt a vasút új célja: legyenek büszkék a határon túli magyarok a MÁV-ra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először nyert, eddig hétszer kapott ki a svájci ellen.\r

\r

","shortLead":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először...","id":"20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f514f4aa-4d30-47f1-90cc-0c4e5bbcf398","keywords":null,"link":"/sport/20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:59","title":"Federer kiesett a US Open negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","shortLead":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","id":"20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f0bb5-34d3-44b9-8327-c17c741a876e","keywords":null,"link":"/sport/20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:11","title":"Bemutatták a 2022-es foci-vb emblémáját, és senki nem érti elsőre, mit jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számok mellett Facebook-azonosítók és földrajzi adatok is kikerültek egy nyilvános szerverre.","shortLead":"A számok mellett Facebook-azonosítók és földrajzi adatok is kikerültek egy nyilvános szerverre.","id":"20190905_Tobb_szaz_millio_Facebookfelhasznalo_telefonszama_landolt_az_interneten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e8510-1b45-4721-8675-a83e804ead38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Tobb_szaz_millio_Facebookfelhasznalo_telefonszama_landolt_az_interneten","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:35","title":"419 millió Facebook-felhasználó telefonszáma landolt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is helyet kapott. Több jövő évi csúcstelefonba is bekerülhet ez az áramkör.","shortLead":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is...","id":"20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1974f9-505e-4222-b496-bf2ac74f68c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:03","title":"Ismerkedjen meg a lapkakészlettel, ami 2020 egyik 5G-s slágere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz felhasznált mobiltelefonos cellainformációk nem mindig voltak pontosak.","shortLead":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz...","id":"20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd9e1c-da81-4a98-bd09-d067b74707a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:03","title":"10 700 bűnügyet kell felülvizsgálni Dániában, mert a rendőrség benézte a mobilok adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676c8a3d-f71e-4c7a-bc75-350fbd641fd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök keresik azt a három férfit, akik egy XX. kerületi áruházból fizetés nélkül távoztak, és egyikőjük bántalmazta a biztonsági őrt.","shortLead":"A rendőrök keresik azt a három férfit, akik egy XX. kerületi áruházból fizetés nélkül távoztak, és egyikőjük...","id":"20190904_biztonsagi_or_aruhaz_fizetes_nelkul_tavozo_tarsasag_lefejeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676c8a3d-f71e-4c7a-bc75-350fbd641fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e5aa5f-4646-4fdd-8330-db2b82d329b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_biztonsagi_or_aruhaz_fizetes_nelkul_tavozo_tarsasag_lefejeles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:41","title":"Lefejelte a biztonsági őrt egy tolvaj egy pesterzsébeti áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]