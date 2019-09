Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","shortLead":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","id":"20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30f5f7-7e37-4c67-b5c4-a85f189189a4","keywords":null,"link":"/sport/20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:35","title":"Új edzője van a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. 