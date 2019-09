Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A portrétípus eltér a császár szokásos ábrázolásmódjától. ","shortLead":"A portrétípus eltér a császár szokásos ábrázolásmódjától. ","id":"20190912_Hadrianus_csaszar_portretoredeket_talaltak_meg_veletlenul_a_Szepmuveszeti_Muzeumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcec56f-8f63-4c0d-a38d-78d309f20865","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Hadrianus_csaszar_portretoredeket_talaltak_meg_veletlenul_a_Szepmuveszeti_Muzeumban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:19","title":"Hadrianus császár mellszobrát találták meg véletlenül a Szépművészeti Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre törzskártyáját és nyugdíját.","shortLead":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre...","id":"20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84c4b1d-ae8e-4d4e-906f-052dc1743b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:52","title":"Orbánnak kellett levelet írnia, hogy agyvérzéses, kerekesszékes férje megkapja nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A skóciai Orkney-szigeteknél összesen három repülőgép közlekedik, és van, amelyik alig két percet tölt a levegőben landolás előtt. Ha minden jól megy, hamarosan már nemcsak erről lesz híres a térség: a járaté lehet a legzöldebb menetrend szerinti útvonal címe is.","shortLead":"A skóciai Orkney-szigeteknél összesen három repülőgép közlekedik, és van, amelyik alig két percet tölt a levegőben...","id":"20190910_skocia_orkney_szigetek_elektromos_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cd6b09-cf81-4b64-b61f-af1d5717e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_skocia_orkney_szigetek_elektromos_repulogep","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:03","title":"2 perc alatt letudja az utat a világ legrövidebb menetrend szerinti repülőjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai adatvédelmi irányelveket.","shortLead":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai...","id":"20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd50b6-b837-4d3a-bac7-1bcaa05817c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:03","title":"Titkos weboldalakkal, észrevétlenül követheti a felhasználókat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök egy szlovák csatornának mondta el a véleményét az elvesztett Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"A miniszterelnök egy szlovák csatornának mondta el a véleményét az elvesztett Európa-bajnoki selejtezőről.","id":"20190910_magyar_szlovak_valogatott_eb_selejtezo_orban_viktor_andrej_danko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25370493-d71c-439d-a2eb-ee054beccff0","keywords":null,"link":"/sport/20190910_magyar_szlovak_valogatott_eb_selejtezo_orban_viktor_andrej_danko","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:01","title":"Orbán a magyar–szlovákról: Hát, elszúrtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álmoskönyv szerint nem jelent túl sok jót, ha valaki megfenyegeti a hatóságokat.","shortLead":"Az álmoskönyv szerint nem jelent túl sok jót, ha valaki megfenyegeti a hatóságokat.","id":"20190912_Megfenyegette_az_ugyeszseget_egy_ferfi_hogy_megoli_a_szomszed_feleseget_ha_nem_inditanak_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87765fe3-f5ef-4fa2-a545-6543782696c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Megfenyegette_az_ugyeszseget_egy_ferfi_hogy_megoli_a_szomszed_feleseget_ha_nem_inditanak_eljarast","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:01","title":"Megfenyegette az ügyészséget egy férfi, hogy megöli a szomszéd feleségét, ha nem indítanak eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]